Coșmarul cel mai negru al Uniunii Europene poate deveni real. Europa riscă să fie condusă de cei care nu mai cred în proiectul european

Dacă extrema dreaptă preia controlul în al doilea stat ca mărime din UE, Europa s-ar putea transforma fundamental. Poate nu e încă momentul pentru panică, dar Bruxelles-ul are motive serioase de îngrijorare.

Temerea veche a Uniunii Europene — că unul dintre statele sale fondatoare ar putea vira decisiv spre extrema dreaptă — a revenit brusc în prim-plan, pe fondul crizei politice tot mai profunde din Franța.

Președintele Emmanuel Macron se confruntă cu o presiune fără precedent, după ce noul său guvern a rezistat doar 14 ore, iar perspectiva unor alegeri anticipate — poate chiar în săptămânile următoare — devine tot mai reală.

La orizont se conturează o posibilitate istorică: o victorie a partidului Adunarea Națională, condus de Marine Le Pen, atât la nivel parlamentar, cât și prezidențial. O asemenea evoluție ar aduce o voce eurosceptică și naționalistă în centrul instituțiilor europene — și ar schimba radical echilibrul de putere în Uniune, scrie politico.eu.

Un nou epicentru al populismului

„Continentul nostru a trecut prin războaie, pandemii și forme de autoritarism – ne-am obișnuit să funcționăm în mijlocul șocurilor”, a declarat un oficial al Comisiei Europene, sub protecția anonimatului.

„Dar Le Pen e altceva”, a adăugat el, exprimând temerea larg împărtășită la Bruxelles că o schimbare radicală de conducere în Franța ar avea consecințe profunde pentru întreaga Uniune.

O eventuală venire la putere a formațiunii de extremă dreaptă ar amplifica problemele interne ale blocului european, deja tensionat de lideri ca Viktor Orbán în Ungaria și Robert Fico în Slovacia – iar curând, probabil, și de Andrej Babiš, după victoria sa recentă în Cehia.

Fractura pe teme strategice

Ascensiunea populismului riscă să afecteze grav politicile UE în domenii esențiale – de la relațiile cu Rusia la apărare și mediu.

Atât Orbán, cât și Fico s-au opus sancțiunilor impuse Moscovei după invazia Ucrainei, iar Babiš a promis că va opri programul european de muniții pentru Kiev și va contesta Pactul Verde European – ținte aflate și pe agenda lui Le Pen.

Lidera franceză a criticat constant sprijinul militar acordat Ucrainei, acuzându-l pe Macron de „aventurism militar”.

Deși Franța nu este cel mai mare donator al Kievului, retorica pro-ucraineană a președintelui francez a fost un pilon al solidarității europene.

„Dacă Macron pleacă, acest sprijin devine incert. Le Pen nu ar continua pe aceeași linie”, a spus un oficial european.

O altă viziune asupra NATO și apărării comune

Formațiunea de extremă dreapta,Adunarea Națională, se opune ideii de partajare a umbrelei nucleare a Franței sau de creare a unei apărări comune europene.

Întrebată recent la postul LCI dacă ar accepta amplasarea armelor nucleare franceze în Germania sau Polonia, Le Pen a replicat ironic: „Și apoi ce urmează?”

Ea a reiterat, de asemenea, promisiunea de a retrage Franța din comandamentul militar integrat al NATO, deși a insistat că va continua cooperarea cu Statele Unite și aliații pe misiuni-cheie.

O victorie care nu e încă sigură

Pentru moment, scenariul cel mai temut de Bruxelles nu este inevitabil. Deși partidul lui Le Pen domină sondajele, sistemul electoral francez cu două tururi rămâne un obstacol major. Pentru a câștiga, un candidat trebuie să obțină peste 50% în turul al doilea – prag pe care extrema dreaptă nu l-a depășit până acum, în condițiile în care electoratul de centru și de stânga a format de obicei un „front republican” pentru a o bloca.

Dar acest front este mai divizat ca oricând. Conform institutului OpinionWay, Adunarea Națională este creditată cu 33% din intențiile de vot, în timp ce blocul de stânga se situează între 18% și 24%, iar tabăra centristă a lui Macron între 14% și 16%.

Dacă Le Pen obține majoritatea absolută sau se apropie de ea, Jordan Bardella, protejatul ei, ar putea deveni prim-ministru, conducând primul guvern de extremă dreaptă din Franța postbelică.

Ce ar însemna o Franță naționalistă pentru Europa

Un guvern condus de Adunarea Națională ar prelua președinția franceză în Consiliul Uniunii Europene, locul unde statele membre negociază legislația comună.

„Toată lumea se concentrează pe alegerile prezidențiale, dar se subestimează complet ce ar însemna o confruntare directă în Consiliu”, a avertizat un oficial al Comisiei Europene. „O Franță condusă de extrema dreaptă ar putea bloca inițiativele legislative în mai multe domenii simultan.”

Totuși, pentru moment, o asemenea Franță ar fi minoritară. „Pe chestiuni precum industria auto, vor avea doar sprijinul Ungariei. Pe acordul comercial cu Mercosur, vor pierde”, a explicat același oficial.

Valul populist – o Europă fragmentată

Întrebarea esențială pentru viitorul continentului este dacă diversele mișcări naționaliste pot forma la un moment dat o minoritate de blocaj capabilă să paralizeze mecanismele Uniunii.

Deocamdată, analiștii cred că acest scenariu este improbabil. „Fiecare țară va avea, mai devreme sau mai târziu, propriul ei moment populist. Ceea ce putem spera este ca toate aceste episoade să nu coincidă”, a spus Grégoire Roos, director pentru Europa și Rusia la Chatham House, Londra.

Dar, pe măsură ce sondajele din Olanda, Suedia și Germania confirmă ascensiunea partidelor radicale, temerea Bruxelles-ului devine tot mai tangibilă: Europa riscă să fie condusă, tot mai mult, de cei care nu mai cred în proiectul european.

