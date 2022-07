Miniștrii Energiei din UE au ajuns la un compromis pentru reducerea consumului de gaze. "Nu a fost o misiune imposibilă"

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au aprobat marți, 26 iulie, o propunere de urgență a UE, însă într-o variantă mai flexibilă, de a-și reduce consumul de gaze.

Astfel, potrivit măsurilor, statele pot urma fiecare diferite căi naționale pentru a se pregăti de reducerile de aprovizionare din Rusia.

Ministrul român al Energiei nu a fost prezent la reuniune, fiind într-o vizită în Statele Unite, pentru semnarea unui acord de deschidere a două reactoare nucleare noi cu partenerii americani. În locul său, la ședința UE a participat un secretar de stat din Ministerul Energiei.

"Nu a fost o misiune imposibilă! Miniștrii au ajuns la un acord politic privind reducerea cererii de gaze înainte de iarna viitoare", a scris Republica Cehă, care deține președinția rotativă a UE, într-un mesaj pe Twitter.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W