Economia Europei, din nou în pragul recesiunii. Corupția și proasta administrare instituțională din România trag cifrele în jos

Uniunea Europeană se confruntă cu noi semne ale unei recesiuni care ar urma în 2024. Deși blocul comunitar a reușit să evite o contracție profundă, creșterea economică stagnantă și perspectivele economice slabe pentru următorii ani sunt preocupări majore.

Rata potențială de creștere a Europei este estimată sub 1,5%, afectată de scăderea populației în vârstă de muncă și de creșteri mici ale productivității. Problemele structurale profunde indică faptul că Europa este destinată să rămână în urma celorlalte mari zone economice în anii următori. Creșterea PIB-ul Uniunii Europene și eforturile de revenire la normal sunt întârziate și de țările unde lipsa guvernanței instituționale și corupția la nivel înalt sunt la cotele cele mai ridicate din blocul comunitar. Deși înregistrează valori în creștere față de datele din urmă cu 10 ani, România se situează pe penultimul loc înainte de Bulgaria, pe scara indicilor de calitate instituțională în Uniunea Europeană.

Conform unei analize recente realizate de Reuters, zona euro se află în pragul unei noi perioade de recesiune, însă reprezentanții blocului comunitar sunt pregătiți să evite o contracție profundă a economiei care ar putea afecta firmele, gospodăriile și băncile pentru o perioadă care se poate întinde și pe câțiva ani.

Informații oferite de Eurostat în această săptămână arată că produsul intern brut a scăzut cu 0,1% în iulie-septembrie față de trimestrul anterior, indicând o recesiune tehnică ușoară, în cazul în care această perioadă va fi urmată de un al patrulea trimestru slab.

Cu toate acestea, creșterea a fost în mare parte stabilă pe tot parcursul anului, iar dobânzile record – un efect secundar al exploziei inflației – alături de cheltuielile bugetare mai stricte, vor limita expansiunea la doar 0,6% anul viitor, potrivit unui sondaj Reuters.

O revenire lentă a pieței muncii, la nivel european

Conform analizei Reuters, optimiștii, printre care se numără economistul-șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, spun că piața muncii ar trebui să se redreseze pe măsură ce lucrătorii se bucură acum de o revenire a salariilor reale, ceea ce va stimula încrederea.

Cu toate acestea, unii economiști europeni susțin că există puține indicii care să sugereze tipul de redresare pe care se bazează BCE, citând costurile ridicate de împrumut care restrâng investițiile și o cerere externă care nu atinge nivelul sperat.

„Europa a trecut printr-un an de creștere zero și acum se îndreaptă către un an în care atât politicile monetare, cât și cele fiscale sunt concepute pentru a frâna creșterea", a declarat consilierul economic al UniCredit, Erik Nielsen, conform Reuters. „Economia europeană a fost stagnantă pentru un an întreg, iar planurile de politică monetară și fiscală pentru 2024 par să accepte probabilitatea mare a încă unui an pierdut", a completat acesta.

Populația Europei în vârstă de muncă este pe cale să scadă, în timp ce câștigurile de productivitate sunt mici. Companiile se plâng că birocrația crește, făcându-le mai puțin competitive, în timp ce extinderea zonei euro a stagnat, cu puțină voință politică aparentă de a avansa.

Scăderea populației europene active în câmpul muncii Europei ar putea adânci progresul economic al regiunii, în condițiile în care companiile, temându-se că va fi dificil să angajeze în viitor, fac eforturi să își păstreze angajații existenți în loc să se gândească la extinderi de personal, alimentând potențial creșterea salariilor, dar slăbind productivitatea. „O penurie structurală de muncitori calificați, agravată de tranziția demografică și neconcordanțele de competențe, determină companiile să păstreze forța de muncă în ciuda presiunilor crescânde de costuri și a incertitudinii economice", a spus economistul UBS, Reinhard Cluse, conform Reuters.

România nu ajută cifrele scontate pentru UE

Deși conform ultimelor date Eurostat prezentate de Reuters, țara noastră a avut o creștere incrementală la nivelul calității instituționale în ultimii 25 de ani, ne aflăm totuși la coada clasamentului înainte de Bulgaria, care se află pe ultimul loc.

Statistica se referă la indicele economic „Institutional quality in EU Member States”, care acordă un scor aflat între -250 și 250 țărilor membre, în trei perioade de referință – 1998, 2012 și 2022 – reflectând valorile mediene a patru indicatori măsurabili legați de guvernanță economică: aplicarea strică a literei legii, calitatea demersului legislativ, eficiența guvernului și controlul asupra corupției.

În contextul în care un scor de 250 ar reflecta faptul că o țară dovedește o performanță ridicată la nivel global în parametri studiați, România a înregistrat valori negative în 1998, s-a ridicat până la 0 în 2012, în prezent nedepășind un scor de 20.

Țări care ating scoruri de 200 pe această scară sunt Danemarca și Finlanda, urmate de Luxemburg, Suedia sau Țările de Jos, cu punctaje care sar de 150.

Perspectiva economică a anului 2024 în Uniunea Europeană

Comisia Europeană estimează acum creșterea potențială a blocului comunitar la mai puțin de 1,5%, scăzând la 1,2% până în 2027, o scădere de la 2%-2,5% la începutul anilor 2000 datorată mai ales schimbărilor demografice și avansărilor slabe în materie de eficiență economică.

„Multe țări sunt în urma nivelului la care se aflau în anii 1990. Nu a fost progres - a fost regres", a declarat recent Lane, economistul-șef al BCE. Acesta a explicat pentru Reuters că de-a lungul timpului, diferite tipuri de reforme au fost anulate, iar la altele s-a renunțat complet.

Creșterea potențială în Statele Unite este, între timp, văzută la aproximativ 1,8% și rămâne stabilă.

Germania pare să fie cel mai mare obstacol. Industriile sale grele, intensive din punct de vedere energetic, se bazează pe cererea externă pentru creștere economică, lăsând acest segment al economiei slab pregătit pentru noile realități ale energiei scumpe și ale tensiunilor comerciale. Rata potențială de creștere a celei mai mari economii a Europei este acum sub 1%.

Guvernele Uniunii Europene se luptă între timp să ajungă la un consens privind întrebările mai mari care vor ajuta la modelarea viitorului. Acestea includ rolul migrației în atenuarea penuriei de muncă, dacă are sens și dacă vor reuși să formeze o uniune bancară și dacă ar trebui să folosească cheltuielile centralizate pentru a aborda problemele din întregul bloc al celor 27 de națiuni.

