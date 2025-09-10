Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. "Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume marcată de ambiții imperiale"

În urmă cu cinci ani, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și-a dedicat primul discurs despre starea Uniunii Europene planurilor sale de a folosi pandemia de Covid drept catalizator pentru schimbări pozitive. Acum, ea spune că „Europa trebuie să lupte”. Discursul președintei Comisiei Europene de miercuri, 10 septembrie, a fost marcat de o interpretare sumbră a evenimentelor geopolitice – de la războiul și vărsarea de sânge din Ucraina și Gaza, la presiunea economică exercitată de președintele american Donald Trump și la creșterea costurilor, relatează POLITICO.

Discursul adresat Parlamentului European de la Strasbourg a stabilit prioritățile Comisiei pentru săptămânile și lunile următoare, în timp ce UE se confruntă cu provocări geopolitice și strategice majore.

Într-o primă sesiune parlamentară animată după vacanța de vară, președinta Comisiei Europene s-a confruntat cu dezaprobări și huiduieli din partea deputaților europeni - în principal din partea extremei drepte în timp ce vorbea despre Gaza, dar mai târziu, când s-a referit la mașinile ecologice, chiar și dinspre partea celor care au susținut-o la învestire.

„Uniunea noastră este, în esență, un proiect de pace”, a declarat von der Leyen în fața unui Parlament divizat. „Dar adevărul este că lumea de astăzi este nemiloasă”, a avertizat președinta Comisiei Europene. Europa „trebuie să lupte pentru locul său” într-o lume marcată de „ambiții imperiale” și dependențe care sunt „folosite fără milă ca arme”, a explicat ea.

CINCI CONCLUZII RAPIDE

POLITICO prezintă cinci concluzii rapide desprinse după discursul Ursulei von der Leyen:

Sprijin pentru flancul estic al Europei împotriva lui Putin: Durii apărării vor fi mulțumiți de faptul că von der Leyen dorește ca UE să sprijine financiar eforturile țărilor din prima linie de a-și monitoriza și apăra frontierele împotriva unei potențiale agresiuni rusești. Aceasta a fost mult timp o cerere din partea unor națiuni precum Polonia, Estonia și Lituania.

Tragerea la răspundere a Israelului: Cu jumătate din sală îmbrăcată în roșu pentru a comemora victimele din Gaza, von der Leyen a promis acțiuni decisive pentru a răspunde crizei umanitare. Comisia va întrerupe plățile bilaterale către Israel, a spus ea, și va propune suspendarea unui acord comercial și sancționarea „miniștrilor extremiști”.

Urmărirea activelor rusești înghețate: Ucraina și aliații săi vor răsufla ușurați după ce von der Leyen a sugerat utilizarea activelor rusești înghețate pentru a emite un „împrumut ca reparație” pentru a finanța Ucraina în anii următori. Anunțul ridică însă mai multe întrebări decât răspunsuri - și este probabil să provoace o ridicare a sprâncenelor în rândul avocaților și al directorilor de trezorerie care vor trebui să ducă propunerea mai departe, notează POLITICO.

Împotrivire față de Trump: Von der Leyen a respins în mod clar amenințările repetate ale lui Trump de a riposta prin tarife vamale împotriva țărilor care au norme digitale sau taxe pe tehnologie. UE nu va face compromisuri în ceea ce privește reglementarea sa în domeniul tehnologiei, a spus președinta Comisiei Europene, într-un mesaj tranșant care amenință să irite Casa Albă.

O abordare surprinzătoare spre stânga: Poate pentru că simte că flancul de centru-stânga al coaliției sale este în declin, poate pentru că problemele legate de carnetul de cecuri sunt bine primite de electorat - indiferent de motiv, când a venit vorba de economie, von der Leyen a prezentat o serie de concesii cu o tentă social-democrată. În teorie, din 2017, UE a făcut din drepturile sociale unul dintre pilonii săi oficiali. În practică, considerentele economice mai simple legate de integrarea pieței au avut prioritate. Poate că acest lucru începe să se schimbe.

UN ZID PENTRU PUTIN

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că dorește ca UE să ajute țările din prima linie să își monitorizeze și să își apere frontierele împotriva unei potențiale agresiuni rusești - susținând o cerere de lungă durată în acest sens a Poloniei și a țărilor baltice.

„Nu există nicio îndoială: Flancul estic al Europei menține întreaga Europă în siguranță. De la Marea Baltică la Marea Neagră. Acesta este motivul pentru care trebuie să investim în susținerea acestuia prin intermediul unei supravegheri a flancului estic”, le-a spus ea eurodeputaților.

„Aceasta înseamnă să oferim Europei capacități strategice independente. Trebuie să investim în supravegherea spațială în timp real, astfel încât nicio mișcare de forțe să nu treacă neobservată. Trebuie să ținem cont de apelul prietenilor noștri baltici și să construim un zid de drone”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

Comentariile lui Von der Leyen au venit la doar câteva ore după ce Polonia a trimis avioane de luptă pentru a doborî drone care intraseră în spațiul său aerian. România a ridicat, de asemenea, de mai multe ori avioane de luptă pentru a monitoriza dronele rusești care se apropiau de granița sa. Incidentul de miercuri din Polonia a fost perceput de aliații occidentali ca o modalitate prin care președintele rus Vladimir Putin testează apărarea NATO.

Țările din prima linie - în special Polonia, Estonia și Lituania - au solicitat de mult timp ca UE să contribuie financiar la apărarea frontierelor lor. Acestea susțin că eforturile lor vor proteja blocul în ansamblul său împotriva oricărui atac din partea Rusiei, având în vedere că șefii armatei și ai serviciilor de informații au avertizat în trecut că Putin ar putea viza țările baltice sau Polonia pentru a testa rezistența NATO. Aceștia au militat cu succes pentru ca banii din programul SAFE de împrumuturi pentru armament al UE să fie ușor disponibili pentru produse precum drone și sisteme antidronă.

Varșovia a lansat anul trecut un proiect denumit Scutul Estic, care vizează consolidarea frontierei Poloniei cu Rusia și Belarus, în timp ce țările baltice încep să-și învețe copiii să construiască și să piloteze drone. Țări precum Lituania susțin, de asemenea, ideea unui „zid al dronelor”, pe care îl văd ca o prezență permanentă a vehiculelor aeriene fără pilot la frontierele lor pentru a monitoriza amenințările. Cu câteva zile înainte de a rosti discursul privind starea Uniunii, von der Leyen a efectuat un turneu exact prin statele din prima linie, care a dus-o în țări precum Finlanda, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Bulgaria și România. „Săptămâna trecută, am văzut acest lucru cu ochii mei când am vizitat statele membre din prima linie. Ele cunosc cel mai bine amenințarea pe care o reprezintă Rusia”, a declarat Ursula von der Leyen, miercuri, în fața deputaților europeni.

Ea a anunțat, de asemenea, că UE va încheia o așa-numită Alianță a dronelor cu Ucraina și va încasa în avans 6 miliarde de euro printr-o procedură accelerată, ERA, condusă de G7.

Războiul Rusiei în Ucraina a evidențiat importanța dronelor în război - acestea pot fi utilizate în scopuri de supraveghere și ca arme letale pentru a ajunge în zone îndepărtate sau periculoase. Ucraina este percepută pe scară largă ca fiind inovatoare în ceea ce privește tehnologia, în special prin utilizarea inteligenței artificiale și a automatizării.

Von der Leyen a oferit puține detalii cu privire la foaia de parcurs în domeniul apărării pe care trebuie să o prezinte liderilor UE în octombrie, dar a declarat că dorește să lanseze un așa-numit „Semestru european al apărării” pentru a monitoriza progresele capitalelor în materie de consolidare militară.

FĂRĂ COMPROMISURI ÎN MATERIE DE REGULI DIGITALE

Europa nu va face compromisuri în ceea ce privește dreptul său de a reglementa companiile americane din domeniul tehnologiei, în ciuda amenințărilor președintelui Donald Trump, a mai declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Vreau să fiu foarte clară în privința unui aspect: fie că este vorba de reglementarea în domeniul mediului sau al tehnologiei digitale, noi stabilim propriile noastre standarde, noi stabilim propriile noastre reglementări”, a declarat von der Leyen în cadrul discursului său anual privind starea Uniunii.

La sfârșitul lunii august, la doar o săptămână după ce UE și SUA au încheiat acordul comercial, Trump a amenințat regulile istorice ale UE în materie de moderare a conținutului și de concurență digitală, adică Legea serviciilor digitale și Legea piețelor digitale, precum și taxele pe tehnologie. Acestea sunt „concepute pentru a dăuna” tehnologiei americane, a spus el, și a amenințat că va impune tarife țărilor care le aplică.

Anterior, înalți funcționari ai Comisiei, precum vicepreședinții executivi Stéphane Séjourné și Teresa Ribera, au declarat că UE ar trebui să revizuiască acordul comercial cu SUA, dacă Trump își va pune în aplicare amenințarea.

Administrația SUA a exercitat presiuni asupra UE timp de mai multe luni pentru a atenua aplicarea legilor sale în domeniul tehnologiei, de la legile privind rețelele sociale la normele de confidențialitate și multe altele.

SCHIMBARE DE ABORDARE ÎN PRIVINȚA ISRAELULUI

Ursula von der Leyen a semnalat, de asemenea, o schimbare în propria abordare față de guvernul Netanyahu. Criticată de unele capitale în urma atacului brutal al Hamas din 7 octombrie 2023 asupra civililor israelieni pentru că nu a impus limite dreptului Israelului de a se apăra, von der Leyen a declarat miercuri că „foametea provocată de om” în Gaza face parte dintr-o „schimbare sistematică în ultimele luni care este pur și simplu inacceptabilă”.

Comisia nu poate face prea multe pe cont propriu, dar von der Leyen a făcut o promisiune vagă de a opri „plățile bilaterale” către Israel. Cu partea stângă a hemiciclului inundată de parlamentari îmbrăcați în roșu care comemorau victimele din Gaza, von der Leyen a propus, de asemenea, pedepse mai severe – suspendarea unui acord comercial cu Israelul și sancționarea miniștrilor extremiști.

Aceste măsuri, deși reprezintă o înăsprire semnificativă a abordării Comisiei, este puțin probabil să obțină sprijinul necesar într-un Consiliu constant divizat, format din cele 27 de guverne naționale ale UE, notează POLITICO.

SLALOM POLITIC PENTRU A MENȚINE COALIȚIA: MĂSURI SOCIALE

Acum un an, la doar câteva luni după ce alegătorii au împins Parlamentul European spre dreapta în alegerile din 2024, von der Leyen le-a comunicat deputaților europeni planurile sale de a avea o Europă care să-și pună mai puțin amprenta. Reducerea birocrației era mantra. „Competitivitatea” era la modă, dar „clima” nu mai era, notează POLITICO.

Rezultatul a fost o frustrare crescândă în rândul parlamentarilor socialiști, liberali și verzi, care au cooperat de-a lungul timpului cu Partidul Popular European de centru-dreapta al lui von der Leyen pentru a conduce UE și au susținut președinția acesteia. Socialiștii și democrații de centru-stânga nu au susținut în iulie propunerea lui Gheorghe Piperea, din extrema dreaptă, de a o cenzura pe von der Leyen, dar au promis „rezistență” dacă politicile sale vor continua să se orienteze spre dreapta.

De aceea, cu cel puțin două voturi de neîncredere în perspectivă și cu o von der Leyen care se luptă cu disensiunile din cadrul Comisiei sale, ea a propus miercuri o serie de politici sociale.

Acestea includ angajamentul de a elimina sărăcia până în 2050. (Conform Eurostat, în 2024, 27,5 milioane de europeni erau „grav defavorizați din punct de vedere material sau social”.)

Ea a inclus, de asemenea, o lege privind locurile de muncă de calitate pentru a „asigura că ocuparea forței de muncă moderne ține pasul cu economia modernă” și a promis un pachet de măsuri în domeniul locuințelor pentru a accelera construcția și renovarea locuințelor, cu scopul de a se asigura că nimeni nu va mai dormi pe stradă până în 2030.

Și, deși discursul din acest an a continuat să minimizeze inițiativele ecologice, von der Leyen a încercat să combine preocupările legate de climă și concurență cu un plan pentru producția de vehicule electrice de mici dimensiuni. Mașina electrică, a spus ea, va fi ecologică, accesibilă și fabricată în Europa – propunerea fiind întâmpinată cu huiduieli din partea propriului său partid, PPE.

„Vreau să colaborez cu această Cameră și cu toate forțele democratice pro-europene pentru a obține rezultate pentru europeni”, a dat asigurări von der Leyen.

CUM A RECȚIONAT URSULA VON DER LEYEN LA CRITICI

Von der Leyen a părut relaxată, zâmbind frecvent chiar și atunci când s-a adresat direct celor care o huiduiau, numindu-i „această parte a Camerei care strigă”.

Cu toate acestea, dezbaterea dintre liderii grupurilor politice care a urmat discursului său nu a putut să o facă să se simtă confortabil, dezvăluind puține schimbări în dinamica polarizată a Parlamentului.

Autonomia strategică a UE, a spus liderul S&D, Iratxe García, a fost îngropată „sub un teren de golf”, o lovitură la adresa acordului comercial cu SUA, care arată că al doilea grup ca mărime este încă departe de a susține măsura.

În timp ce García și șeful PPE, Manfred Weber, principalul aliat al lui von der Leyen în Parlament, continuau să-și arunce acuzații, lidera grupului centrist Renew și-a exprimat dezamăgirea. „Stabilitatea și înțelegerea între forțele pro-europene din această cameră sunt absolut vitale”, i-a spus Valérie Hayer lui von der Leyen. „Oamenii urmăresc asta de acasă și văd un spectacol patetic”, a completat ea.

