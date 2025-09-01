Ursula von der Leyen vine în România. Se vede cu Nicușor Dan la Constanța. De ce Ilie Bolojan nu va fi prezent la discuția cu preşedintele Comisiei Europene

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 07:25
1345 citiri
Ursula von der Leyen vine în România. Se vede cu Nicușor Dan la Constanța. De ce Ilie Bolojan nu va fi prezent la discuția cu preşedintele Comisiei Europene
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene FOTO commission.europa.eu

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanța, unde va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuții, va rămâne la București, având programată o ședință a coaliției, dar și o ședință de Guvern și asumarea răspunderii în Parlament.

Administrația Prezidențială a anunțat că, luni, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanța.

Va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei. De asemenea, va vizita portul militar Constanța.

”Cu acest prilej, discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride”, se arată în anunțul oficial.

Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să ia parte la discuții, va rămâne în București, potrivit datelor transmise de către oficialii Guvernului. Bolojan are programată o ședință a coaliției, la ora 12.00, dar și o ședință de Guvern, la ora 16.00, și asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00.

Visul economic european, în pericol. Ce spun analiștii UE despre șansele reale ale blocului comunitar de a face față Rusiei, climei și extremismului de dreapta
Visul economic european, în pericol. Ce spun analiștii UE despre șansele reale ale blocului comunitar de a face față Rusiei, climei și extremismului de dreapta
Ultimii ani au adus în vizorul analizelor politice și economice ale analiștilor europeni proiectul Uniunii Europene în ansamblu, iar efectele tulburătoare ale războiului din Ucraina, atât...
Ursula von der Leyen vine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la Constanța
Ursula von der Leyen vine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la Constanța
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla, luni, în România, urmând să se întâlnească, la Constanța, cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan,...
#Uniunea Europeana, #Ursula von der Leyen, #Nicusor Dan , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, dupa ce l-au vazut 65 de minute cu Juventus
Digi24.ro
Camere radar pe podul suspendat de la Braila. Soferii sunt nemultumiti si cer masuri ca sa nu se mai strice asfaltul
DigiSport.ro
FCSB a ratat marea lovitura: 18.600.000 de euro! Anuntul facut de UEFA

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția fundației Soros, după acuzațiile furibunde ale lui Donald Trump. Președintele SUA: „Soros și banda lui de psihopați au provocat daune grave țării noastre!”.
  2. Suspect arestat în cazul asasinatului fostului președinte al Parlamentului Ucrainei. „Crima a fost planificată cu atenție” VIDEO
  3. Mitingului anti-imigranți al neolegionarilor din Noua Dreaptă ar trebui interzis, crede Institutul ”Elie Wiesel”. Protestul, la o săptămână de la atacul asupra unui livrator
  4. Șoferii plătesc semnificativ mai mult pentru rovinietă de la 1 septembrie. Se dublează și costul amenzilor
  5. Rudy Giuliani, victima unui accident de mașină. În ce stare este fostul primar al New York-ului
  6. Ursula von der Leyen vine în România. Se vede cu Nicușor Dan la Constanța. De ce Ilie Bolojan nu va fi prezent la discuția cu preşedintele Comisiei Europene
  7. O echipă de cercetători spune că ar fi descoperit una dintre cheile apariției vieții pe Pământ. Totul se reduce la o „chimie foarte simplă”
  8. SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
  9. Politicienii din a patra cea mai mare țară din lume renunță la unele beneficii pentru a pune capăt protestelor naționale violente
  10. Europa are un plan „destul de precis” pentru a trimite trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen