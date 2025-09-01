Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanța, unde va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuții, va rămâne la București, având programată o ședință a coaliției, dar și o ședință de Guvern și asumarea răspunderii în Parlament.

Administrația Prezidențială a anunțat că, luni, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanța.

Va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei. De asemenea, va vizita portul militar Constanța.

”Cu acest prilej, discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride”, se arată în anunțul oficial.

Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să ia parte la discuții, va rămâne în București, potrivit datelor transmise de către oficialii Guvernului. Bolojan are programată o ședință a coaliției, la ora 12.00, dar și o ședință de Guvern, la ora 16.00, și asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00.

Ads