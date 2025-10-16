UE lucrează la o lege care să folosească la reconstrucția Ucrainei veniturile din activele ruseşti blocate

Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei trebuie să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei, susține comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis. Oficialul a anunțat joi, 16 octombrie, că va solicita și partenerilor din G7 să urmeze exemplul UE.

Uniunea Europeană (UE) pregăteşte o lege a reparaţiilor de război şi îşi îndeamnă partenerii din cadrul G7 să exploateze activele ruseşti prezente pe teritoriul lor.

„Pregătim o lege a reparaţiilor la nivel european care să ne permită să folosim veniturile generate de activele ruseşti blocate”, a anunţat într-un interviu acordat AFP miercuri comisarul european.

„Ne încurajăm partenerii să vadă ce pot să facă, la rândul lor, cu activele prezente pe teritoriile lor”, a subliniat Valdis Dombrovskis.

Valoarea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană este estimată la 210 miliarde de euro (245 de miliarde de dolari). Regatul Unit a înghețat active rusești de peste 27 de miliarde de lire sterline (36 de miliarde de dolari). Până în prezent, doar veniturile generate de aceste active (profituri și dobânzi la activele înghețate) au fost puse la dispoziția Ucrainei, în timp ce principalul a rămas neatins.

