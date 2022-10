Cum se va prabusi zgmotos USL (Opinii)

Hibele mult trambitatei aliante contra firii intre social-democrati, liberali si conservatori incep sa iasa la iveala precum bubele pe pielea alergicului. Desi preveniti ca si-au injectat o supradoza de entuziasm atunci cand au proclamat dragostea vesnica (sau macar pana in 2016), Ponta si Antonescu se confrunta azi cu propria lor imaturitate.

Zoriti de Voiculescu sa isi puna verighetele, cei doi insuratei nu au mai stat sa faca vreun calcul, nici de oportunitate, nici de costuri. Pesemne ca mogulul le-a conditionat atat de categoric accesul la trustul sau de presa, incat cei doi "bebelusi" ai politicii autohtone au hotarat sa execute fara cracnire ordinul.

Suntem la un an de alegerile locale si parlamentare si la patru ani de alegerile prezidentiale. Asta nu impiedica cele trei partide sa dea in clocot cand vine vorba de candidaturi. Vom constata, de pilda, ca sunt prea putine functii de presedinte de tara, premier si primar general pentru cati doritori avem. Si nici unul nu e lipsit de ambitie.

Pentru functia de presedinte s-a anuntat deja Geoana din PSD de vreo doua ori pana acum. In spate are cele cinci milioane de voturi din 2009, care, crede el, il legitimeaza pentru o noua incercare. Poate de data asta va fi cu succes.

Dar Ponta il anunta pe Antonescu viitor candidat la functia de presedinte pentru 2014. Argumentand ca el nu are atata experienta pentru cea mai inalta functie in stat. Ca si cum daca nu e Antonescu, atunci nu poate fi decat Ponta. Deh, cu bataie lunga la ambitiile ghinionistului Geoana. Care ar putea sa se intrebe rautacios de ce cineva fara experienta pentru functia de presedinte merita sa fie totusi premier.

Ambele anunturi nu au nicio legatura cu protocolul tocmai semnat de parti, care prevede ca doar un sondaj de opinie poate stabili candidatul la prezidentiale din 2014. De unde se vede ca protocolul este doar o hartie fara valoare care poate fi aruncata la cos pentru ambitiile unuia sau altuia.

E adevarat ca nici Antonescu nu a dat prea multi bani pe protocol cand l-a anuntat cu cateva zile inainte pe Ponta drept candidat la functia de premier din partea USL. Si candidatul la functia de premier se stabileste tot dupa sondajul de opinie, conform aceluiasi buclucas petec de hartie cu care s-a constituit alianta social-liberala.

Nu stiu daca Nastase e de acord ca Ponta sa-si fi rezervat deja functia de premier. El a crezut ca Ponta vine in fruntea PSD doar sa-i tina lui cald locul. Nici Iliescu nu cred ca pare prea incantat de anuntul lui Crin Antonescu ca ii cedeaza onoarea de a conduce viitorul posibil guvern lui Ponta. Caci batranul comunist pare ca l-a scos la antrenament pe social-democratul traditional Atanasiu. Cel cu aere de Mesia, care vorbeste in citate si isi da ochii peste cap la talk-show-uri.

La functia de primar al tuturor bucurestenilor competitia e si mai acerba. Ponta l-ar vrea pe Oprescu cel independent. Antonescu e rezervat, ca sa nu aiba probleme in partid cu Chiliman. Ponta oricum a depasit limitele indraznelii atunci cand zice ca il sustine pe doctor pentru inca un mandat. Urechile lui Vanghelie aud si nu cred ca vestea le suna prea placut. Mai nou, Piedone, cel mai popular din ce are acum USL la Capitala, vrea si el sa isi incerce norocul la primaria mare.

Am vorbit pana acum de functiile cu miza mare. Multi pretendenti, putine locuri. Sa ne imaginam acum cum se vor transpune aceste ambitii in teritoriu, la judete, in municipiile mari, in orase mici si, de ce nu, chiar in comune. Caci, daca cei mici vad ca nimic nu e batut in cuie si conteaza doar cine tipa mai tare, daca cei mici vad ca nici cei mari nu prea se inteleg cum se imparte cozonacul, atunci ei de ce ar accepta decizii care sa ii scoata din carti?

Si, repet, suntem inca la mare distanta de alegeri. Jocurile nu sunt facute, spiritele nu s-au incins. Cam de prin ianuarie anul viitor, daca Cel de Sus tine alianta in viata, o sa vedem cutitele pe masa si nu ascunse pe sub haina sau tinute la spate, ca acum.

Dar, ce sa faci, asa e cand se unesc trei partide cu vise de putere. PSD si PNL au multe guri de hranit, multi oameni ambitiosi care cred ca le-a venit si lor randul.

Chiar daca PC e un partid cu mai putine guri de hranit, e suficient ca are una singura, dar din cale afara de lacoma. Nu poti sa te pui rau cu nenea care tine in buzunar cheile de la studiourile televiziunii de partid. Ca odata se supara si iti incuie usa in nas.

