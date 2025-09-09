PSD pune conditii pentru sustinerea lui Antonescu la prezidentiale (Video)

Senatorul PSD Gabriela Vranceanu Firea va propune in cadrul USL un pact de neagresiune, de respectarea caruia va depinde sustinerea lui Crin Antonescu la presedintia Romaniei.

Senatorul PSD reclama faptul ca in judetul Ilfov, PNL guverneaza impreuna cu Partidul Democrat Liberal, iar primariile PSD nu mai primesc fonduri din partea Consiliului Judetean. Pentru a rezolva situatia, ea va cere semnarea de catre PNL a unui pact de neagresiune cu PSD.

"In Ilfov, PNL prefera sa conduca cu PDL, ceea ce este inadmisibil. Daca presedintele PNL Ilfov, care e si presedintele Consiliului Judetean, va refuza sa semneze acest pact, inseamna ca toate promisiunile sunt minciuni. Vom afla adevarata fata a liderilor marcanti ai PNL", a spus Gabriela Vranceanu Firea.

Intrebata daca PSD il mai sustine pe Crin Antonescu la presedintie, aceasta a confirmat, dar a pus conditii. "Da, il sustinem, daca isi face curat in propria curte. PNL, nu PSD, a adus PDL la guvernarera locala. Nu putem sa ne facem ca suntem la guvernare, in guvern, si in teritoriu sa aducem PDL la guvernare", a sustinut Firea, care s-a plans ca in Ilfov, fondurile Consiliului Judetean nu mai ajung si la primarii PSD.

Ads

"Nu e corect ca primarii PSD sa nu mai primeasca resurse, in mod discretionar", a zis senatorul PSD.

Gabriela Vranceanu Firea a spus saptamana trecuta ca USL ar trebui sa se rupa. "Cel mai bine ar fi in luna martie. In aprilie incepe campania pentru europarlamentare si avem nevoie de o situatie clara. Sa stiu pe ce picior joc, ca sa zic asa", a spus Firea.

Ea a motivat ruperea aliantei prin miscarile neloiale ale aliatilor liberali.

"Liberalii, din prima zi au incalcat protocolul USL. Nu stiu ce e atat de greu sa respecte un protocol, dar pun in pericol intregul proiect USL pentru aceste orgolii locale. USL-ul fost pus in pericol de niste orgolii punctuale, provinciale, daca vreti", a spus senatorul PSD.

Ads