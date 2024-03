Invitatii Ziare.com Emilian Isaila: USL se pregateste sa moara! In ce directie va merge Crin Antonescu?

In urma cu trei ani si noua zile lua fiinta alianta politica USL (Uniunea Social Liberala). Inca de la inceput, multi analisti se intrebau cat o sa tina o astfel de struto-camila politica. Si ea a tinut mai mult decat se asteptau analistii, dar mai putin decat sperau si inca mai spera unii politicieni.

Foarte multi liberali ajunsesera sa creada mai mult in USL decat in propriul partid. Iar USL a fost de la inceput o iluzie. Una de care s-au legat sperantele lui Crin Antonescu de a ajunge la Cotroceni.

Dar ceea ce era de asteptat s-a intamplat. PSD si-a atins scopul. A castigat alegerile din 2012, detine pozitia de prim-ministru, pe cand PNL a fost pus in situatia de a se descurca singur.

Declaratiile din aceste zile ale politicienilor din ambele tabere sunt inselatoare. Victor Ponta declara ca vrea sa continue cu USL, dar se pare ca face tot ce-i sta in putere sa scape de liberali, iar Crin Antonescu ii bombardeaza pe Voiculescu si pe Ponta ca sa ascunda faptul ca a fost mazilit de "prieteni".

USD este, in sfarsit, o constructie fireasca, e vechiul PSDR si, daca vreti, tot ce a supravietuit de sub ruinele partidului comunist. UNPR si PC sunt mici formatiuni de umplutura care s-au strans in jurul urmasului politic al lui Adrian Nastase pentru a conduce Romania. Ne-am intors in anul 2000. Dar, macar, avem o imagine clara.

Victor Ponta e sustinut de Dan Voiculescu, cota unica e ingropata, iar clasa de mijloc decimata de zeci de noi taxe.

Printr-o situatie mult mai complicata trece insa PNL. Crin Antonescu va trebui sa faca fata la doua mari provocari - prima este cea legata de recuperarea electoratului de dreapta pierdut prin asocierea cu PSD, iar a doua, cea din propriul partid care se vede alungat de la putere, desi a trait cu iluzia ca a castigat alegerile.

Strategia prin care Crin Antonescu mai poate ajunge la Cotroceni e una secundara, in acest moment. Acum pentru seful PNL e vital sa stabilizeze partidul. Va reusi? Iata, aceasta e o intrebare de 1.000 de puncte.

Cel mai probabil, Crin Antonescu va realiza un tandem cu Klaus Iohannis si vor merge impreuna in campania pentru alegerile europarlamentare. Bazandu-se pe influenta si increderea de care se bucura "neamtul" in Ardeal, seful liberalilor cred ca va incerca sa creeze o platforma politica de centru-dreapta care sa domine atat PDL, cat si partidul lui Traian Basescu, PMP. O coalitie anti-USD nu se va forma decat dupa scrutinul din primavara.

Pe de alta parte, desi domnii Ilie Sarbu si Liviu Dragnea sustin ca noul USD controleaza 60% din Parlament, situatia e un pic mai tensionata. Pot aparea multe mutatii in acest an, in functie de sansele unui candidat sau altul de a ajunge la Cotroceni.

Referendumul pentru o noua Constitutie e deja un vis, iar viitorul presedinte al Romaniei va avea un mandat de cinci ani. Majoritatea care l-ar putea sustine pe Ponta e formata din multi parlamentari fugiti de la descompusul PP-DD, ca sa nu mai spunem ca nici pe UNPR nu poti fi sigur suta la suta. A fost o vreme cand sustinea Guvernul Boc.

Din aceasta poveste trista a USL se pot trage trei concluzii.

1. Aliantele trebuie sa se bazeze pe doctrina, traditie si electori. Nu pe interesele liderilor.

2. Aliantele se fac dupa alegeri, in Parlament si nu inainte, cu scopul de a guverna.

3. Un partid care fuge de propriul nume, cum face PSD, trebuie sa se reformeze, nu sa se ascunda.

