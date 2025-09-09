Bacalaureatul USL. In jurul unui ciolan (Opinii)

Un singur lucru nu au voie liberalii si social-democratii sa faca, daca tin la pielea lor: sa se ratoiasca la presedintele Partidului Conservator.

Criticile reciproce, micile muscaturi menite a delimita muschiul, mai treaca-mearga, insa a-l pune pe Daniel Constantin in situatia de a nu uita ca este tolerat la masa lui Victor Ponta si Crin Antonescu, doar pentru ca este unsul lui Dan Voiculescu in Romania, reprezinta un risc major. "Profesorul" ar putea intelege prin asta un afront personal.

Dar care-i baiul? Seful PNL Iasi, Relu Fenechiu, a cutezat sa afirme ca nu este obligatoriu ca alergatorii USL clasati primii in sondajele pentru primarii si consilii judetene sa fie desemnati candidati. Asta apropo de faptul ca unele cercetari sociologice, la care se raporteaza conservatorii, il claseaza pe Tudor Ciuhodaru (PC) pe primul loc pentru ambele institutii. Desigur ca o atare afirmatie nu are noima, daca alte sondaje, pe care le invoca liberalii, il indica pe actualul primar, Gheorghe Nechita (PSD), pe primul loc, si pe Cristian Adomnitei si Relu Fenechiu drept favoriti la consiliul judetean.

In replica, Daniel Constantin a declarat ca Fenechiu "vorbeste numai prostii" in materie de stabilit candidaturi, si ca acesta "ar fi bine sa taca, daca mai doreste binele USL".

Este foarte posibil ca pe tanarul sef al PC sa-l fi luat valul, cu toate ca in aparitiile televizate arata o mai mare prudenta in afirmatii decat partenerii Ponta si Antonescu. Insa daca l-a luat gura pe dinainte sau nu, nu are prea mare importanta. Avertismentul continut de spusele sale reflecta o mentalitate care da apa la moara celor care sustin ca locotenenta celor trei se sprijina pe promisiunea de propaganda televizata.

Povestea de la Iasi nu este singulara, chiar daca pana acum, activistii USL s-au ferit sa-si delimiteze public ambitiile, teritoriile. Arata, insa, zbuciumul intern, faptul ca pacea necesara constructiei mesajului de natura sa demoleze PDL este departe.

E drept ca si Alianta "Dreptate si Adevar" s-a nascut greu, a fost varata cu forta pe gatul activului de baza, si nici in cele mai fericite momente electorale n-au fost depasite tensiunile. Insa acolo, apropierea ideologica (vorbesc de aparente, cele care conteaza in democratia noastra subreda) era mai mare. In PNL exista o patura semnificativa de lideri care isi baga degetul in gat in fiecare dimineata ca sa nu fie livizi de cate ori li se aminteste ca s-au incuscrit cu urmasii lui Ion Iliescu.

Mugurelul de deranj pe care-l devoaleaza schimbul de replici mai arata insa ceva: partidele USL se afla in fata examenului de maturitate, oricata buna dispozitie ar starni imaginea responsabilitatii unor lideri ca Antonescu si Ponta, care dau impresia de "neterminati".

Dupa mine, asa cum atoproclamata republica a bunului-simt nu reuseste sa convinga asupra seriozitatii demersului, in ciuda sondajelor (alegerile nu au loc, pana la urma, duminica viitoare), nici luptele interne nu vor reusi sa arate maturizarea, deoarece aceasta alianta a fost construita pe imaginea unor covrigi.

