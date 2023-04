Atac in inima PDL. USL pentru eternitate (Opinii)

Cand vreau sa aflu strategia USL, pun mana pe telecomanda. Si dau pe Antena 3. Cu ce se ocupa zilele astea USL si aripa sa televizata? Ei bine, s-au concentrat pe fiefurile PDL. Liderii "portocalii" din Suceava, Neamt, Prahova sau Dambovita sunt tocati marunt-maruntel, Caras-Severin e in mainile USL, Clujul nu se simte nici el prea bine pentru PDL.

Cand depui eforturi uriase, cand vin toti liderii, inclusiv premierul si ministri acolo, cand Antena 3 se concentreaza ca un laser pe salariul tatalui din Prahova al Robertei Anastase, de care parca acum aflase, e clar. Vor sa-i rupa! USL vrea sa manance PDL pana la oase. Sa-l darame, daca se poate cu totul. Sa-i rupa coloana vertebrala. Probabil nu sa-l faca sa dispara cu totul (desi n-ar zice nu, daca s-ar putea), dar macar sa-i aduca la nivelul unui partid de talia UDMR. Cam asta vrea.

Da, e adevarat, nu e ceva incorect sa incerci sa castigi si sa iei cat mai multe voturi. Dar eforturile lor, facute chiar in inima PDL, pentru distrugerea acesteia, ma fac sa ma gandesc ... oare pana la ce nivel vad distrugerea PDL? Sau pana la ce nivel ajunge PDL? Pentru ca, daca PDL e facut praf, pe merit sau nu, avem deja o problema.

"Toata puterea sovietelor" va fi la ei. In conditiile de acum, exista riscul ca USL sa devina un monstru care controleaza peste 60% din Parlament.

Ads

Pericole? Poate ca da

N-as avea nicio problema cu un USL care are 51% in Parlament. Dar as avea una cu un USL care are 60-70%. Poate ca m-ar ingrozi. De ce? Din 2 motive.

Primul ar fi ca ar putea sa faca orice cu majoritatea asta. Sa-l suspende lejer pe Basescu, dar mai ales sa schimbe Constitutia EXACT asa cum vor ei. Nu ma indoiesc, sunt oameni capabili in USL, dar ca Legea Suprema sa fie creatia unei singure formatiuni, fie ea alianta, ar fi cam mult. Chiar periculos.

Al doilea - USL are un potential care ne face sa ne gandim daca nu cumva e facut pentru eternitate. Are o alianta care poate face un scor zdrobitor, are un singur competitor electoral real, si acela slabit mult si, dar mai ales, cu legea electorala pe care a adoptat-o, poate sa obtina o majoritate zdrobitoare in Parlament chiar daca scade 20% in preferintele alegatorilor, in 2016.

Ciudat pentru o alianta despre care unii spuneau sau credeau ca se va destrama (nu si eu!), dar, in acest moment, incepem sa ne gandim daca nu cumva USL devine prea puternica. La cum stau lucrurile in acest moment, n-ar fi deloc exclus.