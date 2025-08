Alexandru Gussi in Revista 22: Perdeaua de fum si tigrul de hartie

Nu intamplator, saptamana trecuta a fost relansata ridicola joaca cu datele alegerilor (europene si prezidentiale). Ridicola, pentru ca predictibilitatea calendarului electoral este un element fundamental al oricarui regim democratic, iar dupa jocurile, inclusiv pe acest subiect, de anul trecut, macar acum am putea sa ne abtinem.

Insa nu este intamplator faptul ca aceasta discutie, cu implicatii majore in problema mandatului prezidential si implicit a durabilitatii acordului intre presedinte si primul ministru, este lansat acum. USL avea urgent nevoie de o cat mai groasa perdea de fum pentru a ascunde acumularea de vesti (foarte) proaste: cele aduse de buget, amanarea incheierii acordului cu FMI si controversele legate de "reforma" in sanatate. Am putea adauga si altele, dar acestea sunt suficiente pentru a trage concluzia ca guvernul este departe de a prinde o viteza de croaziera, scrie Revista 22.

USL a fost si poate sa ramana o formidabila masinarie de castigare a alegerilor. Dar de 9 luni vedem ca guvernarea USL e departe de a fi la fel de eficienta.

