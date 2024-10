De ce rateaza USL adevarata tinta (Opinii)

Incercarea lui Traian Basescu de a arunca pe piata o tema mai puternica decat cea in centrul careia Mihai Razvan Ungureanu explica, de vreo doua saptamani, ca nu vinde tara, si risca sa capete proportii paguboase pentru viitorul politic al premierului, a reusit.

Daca la nivelul analizelor, anuntul disponibilitatii de a demisiona in schimbul reformei constitutionale a constituit un subiect intors pe toate fetele, in ograda USL a prins si mai tare. Astfel ca dintr-un congres al solidaritatii din care avea sa rezulte ca niciodata, activistii de top ai Opozitiei nu vor colabora cu presedintele si partidul sau - nimica nou - , si pana si dorinta lui Sorin Frunzaverde de a negocia cu portocaliii pentru a recoagula dreapta a trecut in plan secund, a fost retinut gestul presedintelui PSD de a rupe scrisoarea lui Traian Basescu. Teribila eroare!

Am avut zilele trecute senzatia ca liderii USL au devenit in sfarsit limpezi in mesaj si inteleg ca degeaba se adreseaza publicului care se naste, traieste si moare cu geana in televiziunile de stiri. Ei bine, n-a durat decat trei minute si s-au intors la principala lor obsesie: cucuveaua!

In loc sa-si vada de lucru incercand sa-l toate marunt pe MRU, mai ales ca acesta a gresit nepermis in emisiunea de la Realitatea Tv ridiculizandu-i pe cei care continua sa fie revoltati impotriva vanzarii aproape pe nimic a resurselor Romaniei, Ponta si Antonescu au mentinut retorica la nivelul muschilor. Foarte bine, in incercarea care-i asteapta, cei care trebuie mobilizati in primul rand sunt ei insisi.

Insa ce te faci cu restul lumii? Oastea stransa la Romexpo nu avea nevoie in primul rand de o intarire a obsesiilor legate de prezent, ci de o asigurare ca liderii ei au de gand sa lupte cu MRU, "dusmanul" aflat la orizont. Unul nu foarte indepartat.

Pana acum, razboiul impotriva lui Traian Basescu n-a adus victorii. Dimpotriva. Si daca o fi buna statistica la ceva, faptul ca presedintele este mereu provocat sa se joace cu nervii lor nu determina decat alte si alte ocazii de a-i pune la podea.

Mihai Razvan Ungureanu are toate datele pentru a fi mai luminos decat actualul presedinte, insa punctele sale slabe, intre care insir lipsa experientei combative si tentatia arogantei caracteristice unui om care este vazut de multi unsul providentei pot fi speculate cu mai mare succes decat alergatura dupa coada sefului statului.

In plus, daca nici ascensiunea sa fulminanta, dupa doua luni de la numire, in topurile increderii populare, nu reprezinta un motiv pentru a regla tirul exclusiv asupra sa, nu mai inteleg nimic. E posibil sa fie o tactica de demolare prin ricoseu, insa majoritatea electoratului nu analizeaza detaliile, nu sesizeaza subtilitati. Nu receptioneaza decat mesajele simple: mama, papa, caca.

S-ar putea ca domnii Ponta si Antonescu sa se trezeasca, la un moment dat. Dar s-ar putea sa fie prea tarziu. Deocamdata sunt niste baieti iesiti la o miuta in fata blocului.

