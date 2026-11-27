După 10 ani de activitate în domeniul informației și consultanței fiscale, Universul Fiscal își extinde serviciile prin dezvoltarea unui ecosistem care reunește informația de specialitate, consultanța oferită de experți și instrumentele digitale bazate pe inteligență artificială.

Noua etapă include atât consultantul fiscal AI Radu, disponibil permanent, cât și Sagora.ro, platforma de consultanță video individuală care facilitează întâlnirile dintre antreprenori și specialiști din diverse domenii.

Accesul la consultanță profesională se schimbă. De la căutarea unei informații într-o bază de date până la discuția directă cu un expert, tehnologia oferă astăzi mai multe posibilități de a obține ajutor specializat, fără constrângerile unei întâlniri tradiționale.

Universul Fiscal își extinde ecosistemul de servicii, reunind accesul la informații de specialitate, consultanța scrisă personalizată, asistența unui consultant fiscal bazat pe inteligență artificială și posibilitatea rezervării unor sesiuni de consultanță video individuală.

Inițiativa pornește de la o realitate întâlnită frecvent în activitatea antreprenorilor și profesioniștilor: nu toate întrebările au nevoie de același tip de răspuns.

Informația și consultanța, adaptate fiecărei situații

Prin Universul Fiscal, contabilii, experții contabili, consultanții fiscali și departamentele financiar-contabile pot consulta o bază de spețe și materiale de specialitate sau pot solicita consultanță scrisă din partea unei echipe de experți.

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Platforma include și Radu, consultantul fiscal AI disponibil permanent, care permite utilizatorilor să adreseze întrebări și să primească explicații în format conversațional.

Instrumentul este destinat în special situațiilor în care profesioniștii au nevoie să clarifice rapid o problemă, să înțeleagă o prevedere sau să găsească un punct de plecare pentru o analiză.

Există însă și întrebări pentru care o conversație directă cu specialistul rămâne esențială.

Consultanță video, într-un mediu dedicat

Această nevoie este adresată prin Sagora.ro platformă distinctă de consultanță video individuală, dezvoltată de aceeași echipă.

Clienții pot căuta consultanți în domenii precum fiscalitate, contabilitate, drept, finanțări, achiziții publice, resurse umane, marketing sau IT. Specialiștii își creează profiluri, care sunt verificate înainte de publicare.

Rezervarea se face direct în calendarul consultantului, plata este efectuată online, iar întâlnirea video are loc în platformă. Documentele și comunicarea aferente sesiunii de consultanță sunt gestionate în același spațiu digital.

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Un exemplu recent ilustrează utilitatea acestui model: un contabil și administratorul unei companii internaționale au participat împreună la o sesiune de consultanță video pentru a discuta implicațiile unei decizii privind recuperarea TVA. În acea situație, schimbul de informații scrise nu era suficient; era nevoie de o discuție aprofundată.

Tehnologia ca mijloc de apropiere între oameni

„În cei 10 ani de când dezvolt Universul Fiscal am învățat că tehnologia ajută la o mai bună conexiune și colaborare între oameni”, spune Răzvan Sprivac, fondatorul Universul Fiscal și Sagora.ro.

Viziunea sa este ca instrumentele digitale să faciliteze întâlnirea dintre cei care au nevoie de experiență și profesioniștii care o pot oferi.

Cele două platforme funcționează independent, dar răspund unor nevoi complementare: informare, clarificare rapidă, consultanță scrisă sau discuție video individuală.

Dincolo de tehnologie, obiectivul rămâne același: acces mai simplu la cunoaștere și la oamenii care o pot transforma în soluții.

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