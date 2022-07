Armaghedonul a fost decodificat! Un dur Avertisment, dar și Soluția Salvării

Noțiunile fundamentale ale Antichității, potrivit autorului, ar fi codificate iar noi modernii nu le cunoaștem sensul ascuns. Așa, de pildă, ar fi “Armaghedonul”, nume utilizat în Apocalipsă 16, 16 indicând locul unde cei răi, aliații Bestiei sau ai Fiarei, se vor întâlni în lupta finală contra lui Dumnezeu. Localitatea biblică israeliană Megiddo, locul întâlnirii, este mult prea mic pentru un război atât de mare, așadar compoziția misterioasă ascunsă în nume ar sta dincolo de delimitarea sa spatială, operand mai mult în câmpul sensurilor predictive.

Astăzi prevală productivitatea, dar în Antichitate important era rostul și menirea lucrurilor, anticii cautând tâlcul ascuns al evenimentelor ce apoi încifrat era transmis urmașilor. Se știe că “omul informat este preavizat iar omul preavizat este un om salvat”. Hai sa vedem ce au ascuns vizionarii înțelepții în acest misterios nume apocaliptic “Armaghedon”. Iată ce a descoperit autorul: ARMAGHEDON este compus din două cuvinte ARMA + GHEDON în care ARMA este tocmai Arma propriu zisă, mijlocul și instrumentul de bază a oricărui război, iar GHEDON nu este altceva decât GHIDON adică Ghidonul ce ghidează arma. În două cuvinte: ARMAGHEDON = ARMA GHIDATA.

Arma ghidată prin excelență este “racheta” care apare în istorie după 2.000 de ani, abia acum vreo 80 de ani când Hitler bombarda Londra cu rachetele V2. Lucrurile au evoluat mult spre anii ’70, dar abia în ultimii ani au apărut rachetele hipersonice care ating viteze de chiar 20 Mach, 20x viteza sunetului. Iar dacă acestea sunt și purtătoare de focoase nucleare atunci: hasta la vista Omenire.

Ads

Dar “arma ghidată”, mâna dreaptă a Armaghedonului, nu este numai racheta ci și drona, expresia supremă a ghidării. Dacă rachetele fac distrugeri pe suprafețe mari, dronele ne iau și ultimul metru care ne mai rămâne, iar armele nanotehnologie invadează spațiul interior corporal vital. Iată ce este un Armaghedon – arma ghidată, iar dacă mai punem în joc și I.A. Inteligenta Artificială, ceea ce ghidează totul; suntem aranjați.

Soluții pentru a neutraliza Armaghedonul

Mintea înțeleaptă a anticilor a prevăzut ca alături de “avertisment” să introducă în ecuația semantică și “formula salvării”. Cuvântul ebraic originar este Har-Maghidon, în care HAR este HAHul, harisma, expresia Harmoniei (Harm-ghidon), armonia ghidării sau a conducerii înțelepte omenești. Citit invers Har devine Rah ce conduce la Ruah, în ebraică Spirit, deseori războinic pentru că Dumnezeul mozaic era cunoscut ca “Dumnezeul Oștirilor” și poate de aici se trage atât de prezenta invocație “ochi pentru ochi dinte pentru dinte”.

Ads

Semnificațiile ascunse ale Armaghedonului sunt mult mai profunde și nici o minte omenească nu a reușit să le pătrundă. Consonantele R, M, G, D, N, în ARMAGHEDON sunt tocmai cele ce dau soluția problemei fiind aceleași ce compun cuvântul GORDIUM sau (GORDION) care nu este altul decât locul faimosul Nod Gordian din Turcia. În anul 334 i.H. Alexandru Macedon încerca a-l desface, dar nu reuși, tăindu-l apoi cu sabia. Soluția lui Alexandru fu numită în istorie “soluția alexandrină”, parafrazând; “găselnița macedonului”. Astăzi cu războiul din Ucraina suntem în fața unui adevărat Nod Gordian, iar o găselnița ca cea a Macedonului* ne-ar prinde bine.

O soluție, totuși, se desprinde din descripția carului în care nodul strângea jugul de timonă. Jugul reprezintă Arma, motorul, adică boii, iar timona, oiștea, Timona sau Ghidonul adică conducerea.

Armaghedonul și profeția lui Malachia de Armagh

Ads

Cum Armaghedonul se referă la timpurile din urmă ne surprinde o profeție dedicată tot ultimelor timpuri cea a unui episcop irlandez care a întocmit în secolul 12 o listă cu 112 Papi în care penultimul Papă ar fi actualul urmat de ultimul intitulat Petru Romano. Două lucruri sunt surprinzătoare; unul că numele episcopului Malachia de Armagh dat după episcopia din Armagh, este identic cu rădăcina Armagh-edon, iar a doua; că penultimul și ultimul Papă trăiesc tocmai acești ani convulsivi în care este prevăzut Armaghedonul. Această profeție este îngemănată alteia așa zisa profeție a celor “Trei Papi Contemporani”.

Ce este muntele?

În descripția biblică a bătăliei finale pe câmpul Armaghedonului este amintit un munte care, de fapt, nu există în vecinătatea localității Megiddo din Israel. Să fie vorba, la o scală mai mare, de Munții Carpați din vecinătatea Ucrainei teatrul belicoaselor arme guidate? Apropierea nu este deloc îmbucurătoare, dar posibila prezență în Zonă a unei “soluții alexandrine”* ar fi totuși binevenită. Oricum Soluția finală va fi dată în Universalion*.

Ads

Oricare ar fi Soluția finală ea nu poate fi obținută fără aportul Anticologiei* acea Știință Unificată a Antichității, demult dispărută dar pe cale de reactualizare.

Site autor: universology.com

In 1988, cu ocazia participarii la unui Congres Mondial de Antropologie din Yugoslavia, am ajuns in Italia, Roma, unde in prezent sunt editor, scriitor si cercetator transdisciplinar. In acest sens am creat o noua filosofie pentru nevoile secolului XXI numita "Universologia", o sinteza a vechii cunoasteri, impletita cu cea moderna. In 1990, la Bucuresti, aceasta a fost costituita ca Fundatia Universologia, iar in Italia ca Asociatia Cultural Spirituala "Universologia". Au urmat apoi o serie de publicatii si participari la congrese si conferinte nationale si internationale. Excesiva mea cercetare in cunoastere a dus la creatia a numeroase articole originale care sunt acum disponibile publicului larg.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads