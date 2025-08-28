Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă

Academia de Studii Economice din București, instituție de învățământ superior cu o solidă reputație academică și o contribuție semnificativă la formarea generațiilor de specialiști din multiple domenii importante pentru dinamica societății moderne, anunță organizarea sesiunii de toamnă a concursului de admitere la programe universitare de licență, masterat și doctorat, aferente anului universitar 2025–2026, pentru locurile rămase disponibile din sesiunea iulie a.c., când au fost declarați admiși peste 9.200 de candidați.

La programele de licență, înscrierile se realizează exclusiv online, în perioada 30 august - 2 septembrie a.c., prin platforma dedicată, care va fi disponibilă pe site-ul oficial al universității.

Programele universitare de licență, cu predare în limbile română, engleză, franceză și germană, sunt organizate în domenii variate, oferind candidaților posibilitatea de a-și alege traseul academic în funcție de propriile interese și aspirații profesionale.

Candidații interesați de admiterea la programele universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pot opta pentru locurile rămase disponibile din sesiunea din iulie a.c. Pentru forma de învățământ la distanță, Academia de Studii Economice din București oferă programe de licență desfășurate atât în centrul universitar din capitală, cât și în centrele teritoriale din țară. Pentru a răspunde cererii din alte regiuni ale țării și pentru a contribui activ la dezvoltarea locală, ASE extinde accesul la educație și prin centre teritoriale: la Deva și Piatra Neamț se poate urma programul de Management, la Buzău – programul de Marketing, iar la Tulcea – programul Economie agroalimentară și a mediului. Programele universitare din aceste locații au fost alese strategic, având în vedere necesitatea formării unor specialiști bine pregătiți, conform cerințelor pieței muncii locale și direcțiilor de dezvoltare economică ale regiunilor respective. Derularea acestor programe beneficiază de sprijinul activ al administrației locale și al comunităților regionale, care recunosc rolul esențial al colaborării cu mediul academic în atragerea forței de muncă specializate.

Pentru programele universitare de licență, care organizează concurs de admitere în sesiunea de toamnă, modalitatea de admitere constă în redactarea unui eseu motivațional, susținerea unui test de competență lingvistică (în cazul programelor cu predare într-o limbă străină) și calcularea mediei generale de admitere. Aceasta din urmă este determinată printr-o medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat (70%) și media anilor de studii liceale (30%). Excepție fac candidații care doresc să se înscrie la programele universitare de licență ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE), forma de învățământ cu frecvență și la distanță. Aceștia vor susține și un examen scris, care face parte din procesul de admitere. De asemenea, candidații la Facultatea de Drept, forma de învățământ cu frecvență, susțin examen scris la Limba română și Economie. Candidații care aleg să participe la concursul de admitere pentru programele acestor facultăți au posibilitatea de a include, în cadrul procesului de înscriere, opțiuni și pentru celelalte programe de studii universitare de licență oferite de ASE. Detaliile suplimentare privind conținutul și structura testelor sunt disponibile pe site-ul oficial al universității.

Pentru candidații la studiile universitare de masterat, înscrierile se vor desfășura pe platforma de admitere în perioada 30 august – 2 septembrie 2025. Candidații au la dispoziție informații detaliate despre modalitatea de admitere și oferta educațională pe pagina dedicată admiterii la masterat, Facebook, Instagram. Biblioteca ASE asigură materialul bibliografic în format digital pentru examenul de admitere la programele de masterat, conform tematicii și bibliografiei de concurs, care poate fi solicitată la adresa de email [email protected], precizându-se facultatea și codul programului de masterat care vă interesează.

Pentru sesiunea de toamnă, platforma de înscriere la programele universitare de doctorat va fi deschisă în perioada 3 – 5 septembrie 2025. Candidații au posibilitatea de a alege programe în domenii fundamentale precum Științe economice, Drept și Științe administrative. Detaliile necesare se regăsesc pe pagina doctorat.ase.ro și pagina dedicată admiterii.

Toate informațiile referitoare la admitere, numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studii, dosarul de înscriere, etapele procesului de admitere, taxele de înscriere și de școlarizare etc. sunt accesibile pe site-ul oficial dedicat admiterii, precum și pe paginile de social media ale universității, Facebook și Instagram. Candidații sunt încurajați să consulte constant aceste surse pentru a rămâne la curent cu toate detaliile relevante. De asemenea, candidații au la dispoziție grupul de Facebook gestionat de studenți ai ASE, unde pot obține informații utile despre procesul de admitere, viața studențească, opțiuni de cazare și alte facilități oferite de universitate. Aceste platforme oferă actualizări constante, răspunsuri la întrebări frecvente și resurse utile pentru toți candidații interesați.

În completarea ofertei academice, ASE sprijină studenții din afara Bucureștiului, oferindu-le posibilitatea de a se caza în cămine moderne, aproximativ 5.000 de locuri, dotate corespunzător și amplasate în zone centrale ale Bucureștiului, în apropierea facultăților și a mijloacelor de transport. Studenții au la dispoziție cantinele universitare care oferă zilnic un meniu variat, la prețuri accesibile. Candidații au posibilitatea de a vizita virtual campusul universitar.

ASE se remarcă printr-o tradiție academică de peste 112 ani, fiind recunoscută la nivel național pentru calitatea actului educațional, diversitatea programelor de studiu și profesionalismul corpului didactic. Rata mare de angajare a absolvenților, infrastructura modernă și legătura constantă cu mediul economic și de afaceri transformă ASE într-un mediu educațional dinamic, care susține excelența și dezvoltarea profesională.

ASE urează succes candidaților la concursul de admitere din sesiunea de toamnă din acest an!

