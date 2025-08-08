Universitatea din România care atrage ca un magnet studenții străini. Programul de studii la care anul acesta competiția a fost de 13 candidați pe un loc

Concursul de admitere pentru candidații internaționali la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca s-a încheiat, fiind înregistrați peste 3.100 de doritori pentru cele circa 600 de locuri scoase la concurs.

La Medicină dentară în limba franceză, concurența a fost de aproape 13 candidați pe un loc.

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a anunțat, vineri, încheierea concursului de admitere pentru candidații internaționali. Anul acesta, 3.152 de tineri au candidat pentru a ocupa unul dintre cele 605 locuri scoase la concurs pentru programele de studii de licență în limba franceză (355 de locuri) și limba engleză (250 de locuri), din anul universitar 2025-2026.

Numărul celor interesați să studieze la universitatea clujeană a crescut semnificativ, cu aproape 500 de candidați, comparativ cu anul precedent, a arătat sursa citată.

”UMF «Iuliu Hațieganu» este universitatea din România cu cel mai mare număr de studenți străini – peste 3.300, provenind din 60 de țări de pe 6 continente. Anul acesta, instituția sărbătorește 25 de ani de la înființarea liniei de studiu în limba franceză în cadrul Facultății de Medicină. Aceasta a debutat cu doar 15 studenți și a ajuns în prezent la peste 1.500 de studenți francofoni”, au menționat reprezentanții UMF Cluj.

Candidații din acest an au provenit din 96 de țări, cei mai mulți venind din Franța, Germania, Elveția, Canada, Tunisia, Belgia, Israel, Marea Britanie, Maroc și Algeria. Aceștia au putut opta pentru trei specializări cu predare în limba engleză sau franceză: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

La programul de studiu Medicină, au fost disponibile 400 de locuri și au fost evaluate 1.282 de dosare. Cea mai mare concurență s-a înregistrat la specializarea Medicină în limba franceză, cu 5 candidați pe un loc.

La Medicină Dentară s-au înscris 1.184 de candidați pentru 125 de locuri, iar concurența cea mai mare a fost tot la linia de studiu cu predare în limba franceză, unde au concurat aproape 13 candidați pe un loc.

La programul de studiu Farmacie în limba franceză au fost scoase la concurs 80 de locuri, la care s-au înscris 111 candidați.

”Finalizarea concursului de admitere pentru studenții internaționali confirmă, și în acest an, încrederea deosebită pe care tinerii din întreaga lume o acordă universității noastre. Suntem încântați de interesul lor tot mai crescut și de diversitatea culturală pe care aceștia o aduc comunității academice de la UMF «Iuliu Hațieganu». Printr-un proces educațional riguros, centrat pe formarea competențelor clinice, pe simulare medicală și învățare aplicată, pregătim viitorii profesioniști din domeniul sănătății să răspundă provocărilor medicinei moderne, oriunde în lume. Investim constant în infrastructură, în digitalizare, în parteneriate internaționale și în programe de mobilitate. Diplomele universității noastre, recunoscute internațional, sunt garanția unei educații de calitate și a unei cariere de succes. UMF «Iuliu Hațieganu» rămâne un reper de excelență în învățământul medical, deschis către lume și dedicat performanței”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Admiterea candidaților internaționali s-a desfășurat printr-un concurs de evaluare a performanțelor profesionale și a realizărilor personale. La nivelul fiecărei facultăți, comisia de admitere a evaluat candidații pe baza unor criterii de selecție generale la nivel de universitate și a unor criterii specifice pentru fiecare facultate. Candidații s-au putut înscrie online, pe o platformă dedicată, iar din cei 3.152 de candidați înscriși, 2.577 au avut dosare eligibile.

Au putut aplica cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau ai statelor terțe, care au absolvit un liceu acreditat în țara de origine, a cărui diplomă să permită accesul la studii universitare în țara respectivă și să fie recunoscută de Ministerul Educației din România. Competența lingvistică a candidaților a trebuit dovedită în mod obligatoriu printr-un certificat recunoscut la nivel internațional.

Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” se bucură de recunoaștere internațională prin mai multe acreditări prestigioase. Astfel, atribuirea diplomei de calitate ”Label CIDMEF” de către Conferința Internațională a Decanilor Facultăților de Medicină Francofone a consolidat prestigiul instituției și a contribuit semnificativ la atragerea unui număr tot mai mare de studenți francofoni. De asemenea, calitatea educației oferite este validată prin evaluarea externă realizată de către Asociația Școlilor de Medicină Europene și Agenția pentru Acreditarea Programelor de Studii în Inginerie, Matematică și Științe Naturale, conform standardelor WFME. În plus, recent a obținut acreditarea din partea Agenției Independente pentru Acreditare și Rating (IAAR), agenție recunoscută de Federația Mondială de Educație Medicală (WFME – World Federation of Medical Education).

