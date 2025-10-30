Se înființează o nouă universitate în România. În ce oraș se află

Guvernul va aproba, în ședința de joi, un proiect de lege privind înființarea unei noi universități.

Este vorba despre înființarea Universității 'Tomis' din Constanța.

'Prin aprobarea legii de înființare, Fundația 'Gaudeamus' - Universitatea Tomis din Constanța nu mai este o fundație non-profit, ci devine o instituție de învățământ superior de sine stătătoare, cu personalitate juridică, care funcționează cu finanțare și patrimoniu privat, cu denumirea Universitatea 'Tomis' din Constanța. Prin prezentul proiect de lege, Universitatea 'Tomis' din Constanța, devine o instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ', se arată în expunerea de motive a proiectului.

Un alt proiect de lege aflat pe agenda ședinței Executivului prevede modificarea și completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

'Potrivit prevederilor proiectului de lege, societățile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) vor lua măsurile necesare pentru a-și adapta modelele de afaceri, astfel încât să asigure corelarea cu noile cerințe de compensare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/29871, și să își îmbunătățească practicile de gestionare a riscurilor, luând în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activităților lor de piață', conform expunerii de motive a proiectului.

Guvernul va aproba, printr-o hotărâre, normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

'Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează mecanismele și procedurile de achitare a sumelor reprezentând amenzi contravenționale, în sistem pilot, în cazul în care sancțiunile se aplică de către agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare', conform notei de fundamentare a proiectului.

Astfel, în prezentul proiect de act normativ au fost reglementate modalitățile de plată a amenzilor contravenționale respective, precizându-se că acestea pot fi achitate prin: decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziția plătitorilor de instituțiile de credit, precum și prin mandat poștal, prin intermediul contului tranzitoriu, în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale, prin intermediul cardurilor bancare utilizând Sistemul Național Electronic de Plăți (ghiseul.ro), prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale precum și modalitatea de distribuire a sumelor respective.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea nivelului cotizațiilor și taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2025.

Pe agenda ședinței de guvern, figurează și un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

Executivul va aproba, prin memorandum, negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susținerea proiectului Autostrada A1 Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE B - și a semnării acestuia prin acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor.

