S-a decis înlocuitorul lui Sabău! Antrenorul străin care va prelua a 10-a echipă românească din carieră

Autor: Teodor Serban
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 18:39
331 citiri
Cristiano Bergodi Foto: X / @allenaremania

Ioan Ovidiu Sabău a demisionat din funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Cluj, a anunțat clubul, sâmbătă seara, pe pagina sa de Facebook. El va fi înlocuit cu italianul Cristiano Bergodi.

”În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabilă, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.

FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, se arată în comunicatul clubului.

Înlocuitorul lui Sabău va fi italianul Cristiano Bergodi, liber de contract după despărțirea de Rapid din 2024. Cristiano Bergodi a antrenat mai multe echipe în fotbalul românesc: Sepsi, Universitatea Craiova, FC Voluntari, ASA Tg. Mureș, FCSB, Poli Iași, CFR Cluj și FC Național.

Ca urmare, U Cluj va fi a 10-a echipă românească din cariera de antrenor a lu Bergodi.

