Universitatea Cluj, pedepsită drastic pentru scandările xenofobe ale fanilor la meciul cu Sepsi

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis, miercuri, sancţionarea cluburilor Universitatea Cluj, Rapid şi U Craiova 1948 pentru incidente de la partide cu Sepsi, UTA Arad şi Petrolul.

Sancţiunile sunt următoarele:

AS FC Universitatea Cluj vs. ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Incidente - În temeiul art.82, 83.2.c) şi art.54.2.4 din RD, se sancţionează clubul, AS FC Universitatea Cluj, cu interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 25.000 lei.

Partida dintre U Cluj și Sepsi, din etapa a 6-a în Ligii I, a fost oprită temporar în minutul 25 din cauza scandărilor xenofobe.

Arbitrul Sebastian Colțescu (penalizat de UEFA în trecut pentru o remarcă rasistă) a luat decizia să trimită la vestiare echipele după scandări xenofobe venite din partea suporterilor de la Universitatea Cluj. "Ținutul Secuiesc nu există", era scris pe un banner al galeriei de la U.

FC Rapid 1923 vs. AFC UTA Arad - Incidente - În temeiul art.82/83.2.b) din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923, cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.83.2.c/45.1 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923, cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 7.500 lei.

U Craiova 1948 vs. ACS Petrolul 52 - Incidente - În temeiul art.82/83.2.d) din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948, cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art.82/83.2.f) din RD cu aplicarea art.12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948 cu avertisment şi penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, clubul U Craiova 1948, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 15.000 lei.

Alte decizii ale comisiei:

Universitatea Craiova vs. AFC Botoşani - Eliminare: Pieleanu Emil, Munteanu Cosmin (Universitatea Craiova), Isac Stelian (AFC Botosani) - În temeiul art. 53.2 din RD, se sancţioneaza domnii Pieleanu Emil şi Cosmin Munteanu cu suspendare pentru o luna şi penalitate sportiva de 360 lei. În temeiul art. 57.1 din RD, se sancţionează domnii Pieleanu Emil şi Cosmin Munteanu cu suspendare pentru o lună şi penalitate sportivă de 6.800 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, domnii Pieleanu Emil şi Cosmin Munteanu, vor executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv suspendarea pentru o lună şi penalitate sportivă de 6.800 lei. În temeiul art. 57.1 din RD, se sancţionează domnul Isac Stelian cu suspendare pentru o luna şi penalitate sportivă de 6.800 lei.

U Craiova 1948 vs. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Eliminare: Sidibe Sekou (gazde) - În baza art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru un joc şi penalitate sportivă de 740 lei.

