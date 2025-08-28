Alex Mitriță s-a întors la Craiova pentru meciul decisiv cu Bașakșehir. Ce spune antrenorul Rădoi

Autor: Teodor Serban
Joi, 28 August 2025, ora 09:50
329 citiri
Alex Mitriță s-a întors la Craiova pentru meciul decisiv cu Bașakșehir. Ce spune antrenorul Rădoi
Alex Mitriță. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația turcă Istanbul Bașakșehir, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, într-o partidă contând pentru în manșa secundă a play-off-ului Conference League.

În partida tur de la Istanbul, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1.

Conform Fanatik.ro, la meci va fi prezent și Alex Mitriță, fostul jucător din Bănie. El a revenit din China pentru meciurile echipei naționale și nu va rata ocazia să își susțină foștii colegi din tribune.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu Istanbul Bașakșehir, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, că pentru a spera la calificarea în faza grupelor formația sa trebuie să fie mult mai bună ca în partida tur câștigată cu 2-1.

”Este un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să sperăm la calificare trebuie să fim mult mai exacți și mult mai buni ca în partida tur. Întâlnim un adversar rănit după primul meci, dar un adversar mult mai valoros decât noi prin calitatea individuală a jucătorilor. Sper la nivel de echipă să depășim valoarea lor individuală, iar alături de suporteri la finalul partidei să fim calificați mai departe.

Nu va fi deloc o partidă ușoară și nu sunt de acord cu cei care au spus că plecăm favoriți. Pentru că în majoritatea cazurilor, când întâlnești o echipă mai bună ca tine e greu să o păcălești de două ori. Am făcut-o o dată, sper ca mâine seară să ne surâdă și norocul și indiferent de rezultat să obținem calificarea. Mâine trebuie să fie un moment magic între suporteri și echipă ca să avem succes în fața unei echipe importante în fotbalul european', a afirmat el.

Decizie de ultim moment luată de UEFA, înainte de Universitatea Craiova - Bașakșehir. Ultima oară s-a întâmplat asta în 2022
Decizie de ultim moment luată de UEFA, înainte de Universitatea Craiova - Bașakșehir. Ultima oară s-a întâmplat asta în 2022
Partidele echipelor CFR Cluj şi Universitatea Craiova, din manşa retur a play-off-ului Conference League, vor fi conduse de arbitri din Austria, respectiv Germania. Meciul CFR Cluj - Hacken va...
Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve: ”Și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă...”
Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve: ”Și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă...”
Universitatea Craiova a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal. Liderul a făcut o primă...
#Universitatea Craiova, #Conference League, #Alex Mitrita , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Umilinta istorica in Europa: la pauza scorul era 5-0, in play-off-ul pentru UEFA Champions League!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Niciodata in 22 de ani! Gigi Becali a intrat in direct si a facut o declaratie in premiera

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Emoții mari pentru Bayern München cu o echipă din Liga a treia. Harry Kane, primul penalty ratat după 31 de execuții
  2. Alex Mitriță s-a întors la Craiova pentru meciul decisiv cu Bașakșehir. Ce spune antrenorul Rădoi
  3. Greu cu Sănătatea! Singura echipă din Superliga care n-a prins grupele în Cupa României. Toate rezultatele
  4. Novak Djokovic, chinuit de un anonim la US Open: ”Sincer să fiu, nu am jucat grozav”
  5. Sorana își înfruntă "coșmarul" la US Open. Programul româncelor la Flushing Meadows
  6. Ziua marelui meci FCSB - Aberdeen. Apelul căpitanului Olaru: ”Asta ne-a mai rămas”
  7. Anunț neașteptat la US Open. Ce se întâmplă cu unul dintre marii favoriți
  8. Jelena Ostapenko a făcut scandal monstru la US Open: "Dacă joacă în țara ei, nu înseamnă că poate să se comporte așa" VIDEO
  9. Surpriză uluitoare în Anglia: Manchester United, eliminată de Grimsby Town, echipă din Liga a patra!
  10. Se știu toate cele 36 de echipe din Liga Campionilor. Când are loc tragerea la sorți BREAKING NEWS