Alex Mitriță s-a întors la Craiova pentru meciul decisiv cu Bașakșehir. Ce spune antrenorul Rădoi

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația turcă Istanbul Bașakșehir, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, într-o partidă contând pentru în manșa secundă a play-off-ului Conference League.

În partida tur de la Istanbul, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1.

Conform Fanatik.ro, la meci va fi prezent și Alex Mitriță, fostul jucător din Bănie. El a revenit din China pentru meciurile echipei naționale și nu va rata ocazia să își susțină foștii colegi din tribune.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu Istanbul Bașakșehir, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, că pentru a spera la calificarea în faza grupelor formația sa trebuie să fie mult mai bună ca în partida tur câștigată cu 2-1.

”Este un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să sperăm la calificare trebuie să fim mult mai exacți și mult mai buni ca în partida tur. Întâlnim un adversar rănit după primul meci, dar un adversar mult mai valoros decât noi prin calitatea individuală a jucătorilor. Sper la nivel de echipă să depășim valoarea lor individuală, iar alături de suporteri la finalul partidei să fim calificați mai departe.

Nu va fi deloc o partidă ușoară și nu sunt de acord cu cei care au spus că plecăm favoriți. Pentru că în majoritatea cazurilor, când întâlnești o echipă mai bună ca tine e greu să o păcălești de două ori. Am făcut-o o dată, sper ca mâine seară să ne surâdă și norocul și indiferent de rezultat să obținem calificarea. Mâine trebuie să fie un moment magic între suporteri și echipă ca să avem succes în fața unei echipe importante în fotbalul european', a afirmat el.

