Echipa de fotbal Universitatea Craiova a întâlnit formația turcă Istanbul Bașakșehir, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova, într-o partidă contând pentru în manșa secundă a play-off-ului Conference League.
În partida tur de la Istanbul, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1.
Oltenii au mai obținut o victorie, 3-1, și au obținut o calificare istorică în faza principală a unei cupe europene.
*Final de meci, 3-1 pentru Craiova, și calificare în Conference League.
*3-1 Craiova, a marcat Nsimba în minutul 82.
*2-1 Craiova în minutul 70, meciul e tensionat.
*Pauză, 2-1 pentru Craiova.
*2-1 Craiova, a marcat Baiaram în minutul 27.
*Cicâldău egalează imediat, 1-1 în minutul 9.
*Gol Bașakșehir în minutul 7, autogol Badelj.
*A început meciul, 0-0.
*Deși era anunțat accidentat, vedeta Baiaram e în echipa de start, în fața unui stadion arhiplin.
*Universitatea Craiova, echipa de start: Isenko - Romanchuk, Screciu Badelj - Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram