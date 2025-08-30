Echipa de fotbal Universitatea Craiova a întâlnit formația turcă Istanbul Bașakșehir, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova, într-o partidă contând pentru în manșa secundă a play-off-ului Conference League.

În partida tur de la Istanbul, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1.

Oltenii au mai obținut o victorie, 3-1, și au obținut o calificare istorică în faza principală a unei cupe europene.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Final de meci, 3-1 pentru Craiova, și calificare în Conference League.

*3-1 Craiova, a marcat Nsimba în minutul 82.

*2-1 Craiova în minutul 70, meciul e tensionat.

*Pauză, 2-1 pentru Craiova.

*2-1 Craiova, a marcat Baiaram în minutul 27.

*Cicâldău egalează imediat, 1-1 în minutul 9.

*Gol Bașakșehir în minutul 7, autogol Badelj.

*A început meciul, 0-0.

*Deși era anunțat accidentat, vedeta Baiaram e în echipa de start, în fața unui stadion arhiplin.

*Universitatea Craiova, echipa de start: Isenko - Romanchuk, Screciu Badelj - Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Ads