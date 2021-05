Fotbalistii au dat-o pe medicina. Cicaldau de la Craiova, poveste de dragoste ca-n basme cu o doctorita. Tanara isi innebuneste fanii cu pozele sexy

Si in viata personala ii merge de minune lui Cicaldau.Fotbalistul Unviersitatii Craiova traieste o poveste de dragoste cu o viitoare doctorita.Bianca este studenta la Facultatea de Medicina si este alaturi de jucatorul oltenilor la fiecare important din cariera sa.In plus, ea posteaza des pe retelele de socializare fotografii sexy.Bianca si Alex Cicaldau. Foto: Instagram /bianca3mariaBianca, iubita Cicaldau. Foto: Instagram /bianca3mariaTanara a fost prezenta si la Ploiesti, la finala Cupei, unde a sarbatorit din plin castigarea trofeului.Venit la Craiova de la FC Viitorul , Alexandru Cicaldau a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei oltene.Fotbalistul a inceput sa devina titular de baza si in nationala Romaniei, unde a inscris deja primele goluri , in Armenia.Cicaldau este unul dintre cei mai ofertati jucatori de la Craiova. Vara trecuta, patronul oltenilor a refuzat o oferta de 6 milioane de euro, venita din strainatate, pentru fotbalistul oltenilor.Bianca si Alex Cicaldau. Foto: Instagram /bianca3mariaBianca, iubita Cicaldau. Foto: Instagram /bianca3maria