Grecul Ouzounidis, pus pe fapte mari la Universitatea Craiova. Ce a spus antrenorul oltenilor despre viitor

"Ne asteptam la un meci dificil, am spus de multe ori ca la fiecare meci trebuie sa fim concentrati, sa fim seriosi, disciplinati si sa dam totul.Nu poti castiga meciuri daca nu dai suta la suta. Nu stim care o sa fie calitatea terenului, probabil va fi o problema pentru noi, pentru ca suntem obisnuiti sa jucam rapid, sa mentinem un ritm ridicat in timpul jocului, dar cel mai important este sa ne adaptam repede conditiilor pe care le vom gasi. Am vazut primul meci, au fost multe rezerve, jucatori care au evoluat pe alte pozitii, in plus golul a fost incorect acordat, a fost o decizie gresita a arbitrului, dar asta se poate intampla in timpul partidelor.Dar am vazut si ca adversarul este o echipa buna, organizata, au un antrenor foarte bun, am auzit ca a jucat aici, ca a fost un bun fundas, capitanul echipei, are respectul meu. Probabil ca vor incerca sa dea mai mult impotriva noastra, asa e viata. Intai ne vom concentra pe meciul de campionat, apoi vom vedea. Intotdeauna important este primul meci. Daca ne gandim la meciul de cupa, le pierdem pe amandoua.Ar fi o mare greseala sa ne gadim la al doilea meci. Trebuie sa ne gandim la primul. Daca ai un rezultat bun in primul, ai mai multa incredere, te simti mai bine inaintea celui de-al doilea. Daca pierzi primul meci, intri sub presiune inaintea celui de-al doilea. primul pas este cel mai important. Si vor fi doua meciuri total diferite.In campionat, mai poti face greseli, in cupa nu poti. (n.r. - despre Elvir Koljici) E bine cand revine un jucator dupa accidentare . Stim calitatea lui, dar deocamdata face parti din antrenamente, nu le face in intregime, trebuie sa fim rabdatori cu el, sa nu riscam, pentru ca a stat in afara terenului mult timp.Prefer inca o saptamana decat sa intre prea devreme si sa riste o reaccidentare. In aceeasi situatie sunt Ofosu, Acka, Balasa, care e o problema, deoarece nu avem alta solutie in centrul defensivei, dar ma concentrez asupra jucatorilor pe care ii am la dispozitie, decat asupra celor pe care nu ii am. Staff-ul medical face o treaba buna si cred ca in doua saptamani vom avea mai multi jucatori cu noi", a spus antrenorul grec, intr-o conferinta de presa.Partida Chindia Targoviste - CS Universitatea Craiova va avea loc, sambata, de la ora 20.00, la Buzau, in etapa a XXV-a a Ligii I. Partida din sferturile de finala ale Cupei Romaniei va fi tot la Buzau, marti, de la ora 20.30.