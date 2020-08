FCSB si Universitatea Craiova, capi de serie la tragerea la sorti a primului tur preliminar al Ligii Europa

In primul tur preliminar sunt implicate 94 de echipe. Pentru tragerea la sortui, echipele au fostt impartite in 15 grupe: 13 cu cate sase echipe si doua cu cate opt. Fiecare grupa are trei echipe capi de serie si trei care nu sunt capi de serie, in cazul ultimelor doua grupe patru capi de serie si patru care nu sunt capi de serie.FC Botosani a fost repartizata in grupa 12 si nu este cap de serie. Botosanenii ar putea intalni Lech Poznan (Polonia), Partizan Belgran (Serbia) sau Ordabasy Simkent (Kazahstan).In grupa 13, FCSB, care se numara printre capii de serie, are ca potentiali adversari Shirak (Armenia), Sirens (Malta) si invingatoarea dintre Engordany (Andorra) si Zeta (Muntenegru), confruntare din runda preliminara.Universitatea Craiova este printre capii de serie din grupa 14, in care se afla opt echipe. Craiovenii ar putea intalni Noah (Armenia), Sumgayit City (Azerbaidjan), Petrocub-Hincesti (Moldova) sau Lokomotiv Tbilisi (Georgia).Meciurile vor avea loc la 27 august. Daca va fi cazul, vor exista prelungiri si lovituri de departajare pentru stabilirea castigatoarelor. Echipele care se impun vor evolua apoi in turul doi preliminar al Ligii Europa.