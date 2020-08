Sumudica da de pamant cu Universitatea Craiova: "Sa nu se mai umfle in pene. Au intrat in istoria neagra a fotbalului romanesc. Credem ca daca l-a luat Nistor, va lua si campionatul"

"Toata lumea: Craiova in sus, Craiova in jos. Ar trebui sa nu se mai umfle in pene ca vezi domnule, iti aprind unii 3 artificii in fata autocarului, tu canti, dai din maini, si ca suntem cei mai frumosi, mirosim cel mai bine, conducem cele mai frumoase masini si avem cele mai frumoase femei.Nu e asa, trebuie sa te trezesti la realitate si sa intelegi ca fotbalul te pedepseste. Ai facut 10 transferuri si gata, suntem cei mai buni.Aduci si un antrenor cu catenaccio care stie sa puna echipa in teren si gata. Eu il respect pe domnul Bergodi, nu am nicio treaba, dar nu se rezolva asa problemele.Credem ca daca l-a luat pe Nistor, Craiova va lua campionatul. Uite ca te-a batut CFR acasa cand a trebuit sa iei campionatul si te-a batut o echipa din Tbilisi care de 13 ani nu a jucat in cupele europene.Am intrat in istorie iar. Imi pare rau pentru suporterii craioveni, pentru cei de acolo, pentru Rotaru, dar din pacate vor face parte din istoria neagra a fotbalului romanesc cu acest rezultat", a spus Sumudica la Digisport.Craiova a pierdut calificarea in Georgia, 1-2, cu Lokomotiv Tbilisi.