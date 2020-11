Inspiratie maxima. Cum a descoperit arbitrul Istvan Kovacs ca are coronavirus

Forul a postat pe site-ul oficial si declaratiile arbitrului. "Eu am respectat regulamentul. Am avut inspiratia sa verific mailul, am gasit acolo rezultatul testului si imediat am anuntat observatorul partidei. Ma bucur ca meciul s-a putut disputa", a afirmat Kovacs.Federatia a mentionat ca a dat publicitatii informatiile cu acceptul lui Kovacs, in dorinta de a lamuri circumstantele inlocuirii sale."Delegat la partida FC Botosani - Universitatea Craiova, din 21 noiembrie, arbitrul Istvan Kovacs a aflat inainte de startul jocului ca rezultatul testului COVID-19 pe care il efectuase pentru delegarea de saptamana viitoare in cupele europene a fost pozitiv.Arbitrul Istvan Kovacs a calatorit singur si a respectat toate normele prevazute in protocolul medical si, intrucat ceilalti membri ai brigazii nu au fost considerati contacti directi, "centralul" i-a cedat rolul sau celui de-al patrulea arbitru delegat pentru aceasta partida, Bogdan Dumitrache.Noul arbitru de rezerva a fost numit Mihaita Noroc", se arata pe site-ul FRF.Conform protocolului de desfasurare a Ligii 1, arbitrii si jucatorii sunt testati la fiecare 14 zile. Precedentul test efectuat de Istvan Kovacs fusese in data de 12 noiembrie, iar rezultatul a fost negativ.CITESTE SI: