Suspendare drastica pentru fotbalistul care l-a accidentat grav pe Koljic de la Craiova

"U Craiova vs. CSM Poli Iasi - Eliminare - In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sanctioneaza jucatorul Mihalache Marius cu suspendare pentru opt jocuri si i se aplica o penalitate de 5.000 lei", a precizat LPF Antrenorul Dan Petrescu FC CFR 1907 Cluj) a fost sanctionat cu suspendare pentru doua jocuri si cu o penalitate de 4.500 lei, dupa ce a fost trimis in tribuna la meciul cu FC Botosani pentru proteste la adrsea arbitrajului."FC CFR 1907 Cluj vs. FC Botosani - Eliminare - In baza art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sanctioneaza jucatorul Moescu Adrian (FC Botosani) cu suspendare pentru un joc si i se aplica o penalitate de 740 lei; In baza art. 53.1 si 2 din RD, se sanctioneaza antrenorul Dan Petrescu (FC CFR 1907 Cluj) cu suspendare pentru doua jocuri si i se aplica o penalitate de 360 lei; In baza art. 65.a din RD, se sanctioneaza antrenorul Dan Petrescu cu suspendare pentru doua jocuri si i se aplica o penalitate de 4.500 lei; In baza art. 45.a din RD, se va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv suspendarea pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 4.500 lei", se arata in comunicatul ligii.Comisia de Disicplina a constatat ca echipa Dinamo a achitat datoria catre fostul ei jucator Dan Nistor, acum la CS Universitatea Craiova.Denis Dumitrascu (FC Chindia Targoviste) a primit o suspendare de doua jocuri si o penalitate sportiva de 3.000 lei, pentru cartonasul rosu primit in meciul cu Gaz Metan Medias.Clubul CFR Cluj a primit un termen de gratie pentru plata debitului catre jucatorul Ionut Peteleu si a fost penalizat cu suma de 3.000 lei.