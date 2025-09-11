Clipe dramatice pentru un component al Craiovei Maxima: Gabi Boldici a suferit un infarct

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:34
320 citiri
Clipe dramatice pentru un component al Craiovei Maxima: Gabi Boldici a suferit un infarct
Gabriel Boldici FOTO FB Universitatea Craiova

Clubul Universitatea Craiova a anunțat, joi, că fostul său portar Gabriel Boldici a suferit un infarct. Boldici se află acum în afara pericolului, a precizat gruparea olteană.

“Clubul Universitatea Craiova este alături de fostul goalkeeper, Gabi Boldici, și îi transmite multă putere și sănătate în aceste momente.

Fostul portar al Științei a trecut printr-un episod delicat, suferind un infarct, însă, din fericire, se află acum în afara oricărui pericol. Îi dorim o recuperare cât mai rapidă și îl așteptăm alături de noi pe stadion!”, este anunțul Universității Craiova.

Născut în 28 martie 1957, în Craiova, Gabriel Boldici a parcurs toate treptele - copii, juniori, tineret, seniori - la Universitatea. Rivalitatea sa cu Silviu Lung pentru postul de titular în poarta Craiovei Maxima a fost una dintre cele mai interesante din fotbalul românesc. A debutat, la 19 ani, în echipa mare a Universității și s-a retras tot de la Universitatea în 1993. Între 1985 și 1988 a apărat la Chimia Râmnicu Vâlcea și Electroputere. Are în palmares nu mai puțin de trei titluri de campion cu Universitatea Craiova (1980, 1981 și 1991). Ca antrenor secund sau cu portarii a activat la Universitatea Craiova, Steaua și echipa națională a României.

#Universitatea Craiova, #gabriel boldici, #Craiova Maxima, #infarct , #stiri fotbal
