Cristiano Bergodi, inainte de Dinamo - Universitatea Craiova: "Poate fi anul nostru. Important e ca in play-off sa fim sus"

"Anul trecut am facut o figura frumoasa. Foarte putini dintre suporterii nostri se gandeau, cand s-a reluat campionatul, ca ne putem lupta pana in ultima etapa la titlu. Eram la patru puncte de CFR si nu parea asa usor.Au fost sase victorii consecutive si ne-am bucurat impreuna. Am crezut cu totii ca putem castiga campionatul in ultimul meci, insa am gresit doar o jumatate de ora in partida cu CFR si asta ne-a costat. Baietii au muncit foarte bine si eu cred ca si in acest an vom fi sus, in clasament. Daca suntem acum pe primul loc sau pe al doilea conteaza mai putin.Important este ca in play-off sa fim acolo sus, sa ne luptam pana la final pentru campionat . Poate fi anul nostru. Din pacate, va trebui sa luptam anul acesta cu un adversar nou, acest virus care vedeti ca, in fiecare saptamana, afecteaza jucatorii si echipa", a declarat Bergodi intr-un interviu pentru site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.Tehnicianul italian spune ca echipa resimte absenta suporterilor de pe stadioane: "Cu siguranta ne motiveaza! Din pacate, fotbalul se joaca in aceasta perioada fara spectatori. Noi avem un stadion frumos si suporteri fantastici.Mi-as dori foarte mult ca ei sa se intoarca la stadion. Chiar daca pentru inceput nu vor putea fi prezenti in numar asa mare, cu siguranta incurajarile lor ne-ar ajuta foarte mult. Entuziasmul suporterilor Universitatii Craiova dau energia acestei echipe".Referitor la evolutiile jucatorilor Universitatii Craiova in meciurile echipei nationale, Bergodi s-a declarat multumit."Am urmarit meciurile si pot spune ca toti cei trei convocati la echipa nationala au jucat foarte bine. Mihai Balasa a revenit cu o evolutie buna la nationala, dar si Alex Cicaldau si Nicusor Bancu pot spune ca au jucat foarte bine. Ma bucur ca au fost acolo, chiar daca nu au revenit cu un moral foarte bun dupa aceasta actiune", a mai spus Bergodi.Universitatea Craiova a terminat sezonul trecut al Ligii I pe pozitia secunda a clasamentului, in spatele campioanei CFR Cluj , iar in acest moment conduce cu 18 puncte, inregistrand 6 victorii din 6 meciuri disputate.