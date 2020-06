Cartu: "Pierderile Craiovei sunt foarte mari din cauza lipsei suporterilor"

Ziare.

''Pentru jucatori , dupa o pauza atat de lunga, e greu. E foarte greu, pentru ca nici nu vor mai fi ajutati de public. Cu suporterii langa ei ar fi fost mult mai motivati. Au mai fost si acele protocoale de prevenire a pandemiei care nu-i ajuta deloc.Etapizarea perioadei de pregatire nu a fost facuta cum trebuie din cauza protocoalelor pe care au fost obligati sa le respecte. Au rezultat prea putine meciuri de verificare. De lipsa spectatorilor sunt afectate atat echipa, cat si administratia. Fotbalistii, pentru ca le vor lipsi imboldul pe care il dau suporterii, adrenalina lor la fiecare meci, bucuria lor...Clubul este de asemenea afectat pentru ca pierderile financiare sunt foarte mari. Ticketing nu, marketing nu, vedeti si dumneavoastra cum stau lucrurile. Dar nu s-a schimbat nimic in obiectivul echipei, ne luptam pentru titlu pana la capat. Am ratat un obiectiv, Cupa Romaniei , dar mergem inainte pe drumul ales la inceputul sezonului. In fond, trebuie sa facem asta daca vrem sa jucam in cupele europene", a spus oficialul."Personal nu am fost foarte afectat pentru ca am pastrat un echilibru. Sigur, am respectat toate prevederile impuse de autoritati fara sa cad insa in vreo extrema. Parerea mea, a lui Sorin Cartu, nu a presedintelui Universitatii Craiova, este ca toata aceasta tevatura a fost rezultatul unei conspiratii mondiale la care noi am ramas simpli executanti. 70 la suta politica, 30 la suta medicala. Repet, este opinia omului Sorin Cartu, nu a oficialului Universitatii", a adaugat Cartu.Amanarea meciului cu FC Botosani, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I, ca urmare a celor doua cazuri de coronavirus depistate la gruparea moldoveana, ar putea fi un avantaj, este de parere presedintele."Cred ca am fost intr-un fel avantajati, pentru ca am mai avut posibilitatea de a face un meci-scoala inaintea celor oficiale.Ce e in capul fotbalistilor, nu stiu... Poate ca s-au incarcat mental altfel pentru reluarea competitiei, cine stie. Ei ar trebui sa raspunda la aceasta intrebare", a afirmat el.Sorin Cartu a mentionat ca il apreciaza pe antrenorul Cristiano Bergodi si il va sustine pe viitor. "Nu fac un secret din faptul ca eu il apreciez foarte mult pe Cristiano Bergodi! L-am sustinut si il voi sustine in continuare.Sigur, nu eu am luat hotararea de a-l aduce la club, dar ma bucur ca s-a intamplat asta, pentru ca este un adevarat profesionist, un antrenor care s-a adaptat perfect conditiilor din Romania, realitatilor noastre. Da, sunt multumit ca este alaturi de Universitatea Craiova, il simpatizez si ca om, si ca antrenor", a explicat Cartu.Referitor la sezonul urmator, presedintele a precizat ca gruparea olteana va intari zona defensiva pentru a da o mai mare stabilitate echipei in cazul unor accidentari sau suspendari."Universitatea Craiova poate creste valoric in sezonul urmator daca ii vom asigura o concurenta mai mare pentru posturile din zona centrala a apararii. Acolo trebuie aduse intariri pentru a da o mai mare stabilitate echipei. S-a observat ca accidentarile sau suspendarile fotbalistilor care evolueaza in aceasta zona ne-au dezechilibrat de fiecare data. Vom actiona in consecinta", a mai spus Sorin Cartu.Editia 2019-2020 a Ligii I la fotbal, intrerupta la 12 martie din cauza pandemiei de coronavirus, a fost reluata incepand cu 13 iunie, dar fara spectatori, conform restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus