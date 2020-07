Ovidiu Costesin: Suntem dispusi sa jucam cu Astra si pregatiti sa jucam si maine seara. Vrem ca toate meciurile sa se joace pe teren

"Nu s-a decis nimic. A fost o propunere cu programarea meciurilor lui Dinamo , sa se joace pana la 18 august. Majoritatea cluburilor au fost de acord cu acest lucru. Noi ne dorim sa se joace toate meciurile pe teren.Suntem dispusi sa jucam cu Astra, pregatiti sa jucam si maine seara. Suntem la Bucuresti, cazati in sudul orasului, sa fim cat mai aproape de Giurgiu daca e cazul. Nu suntem de acord sa jucam sambata, regulamentul nu permite acest lucru, avand in vedere ca luni avem meci si ar fi in localitati diferite. Noi vrem ca toate meciurile sa se joace, nu am vrea sa fim campioni la masa verde", a declarat Costesin.Mijlocasul croat al echipei Astra Giurgiu, Ljuban Crepulja, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, astfel ca meciul programat miercuri, de la 21.30, in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I, cu CS Universitatea Craiova a fost amanat.