Ce a spus Larențiu Reghecampf după prima victorie la Universitatea Craiova

"Am început mai greu, prima repriză a fost mai dificilă. În repriza a doua, schimbările au contat. Am câştigat meritat, sunt mulţumit, dar este doar primul pas, trebuie să ne concentrăm la următoarea partidă", a declarat Reghecampf la televiziunile care transmit Liga I De cealaltă parte, antrenorul Liviu Ciobotariu a afirmat: "La pauză am pierdut doi jucători importanţi, pe Tamaş şi Rîmniceanu. Nu am mai putut ţine ritmul. Am luat goluri uşor, dar am făcut o a doua repriză foarte proastă".Formaţia CS Universitatea Craiova a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa FC Voluntari, în ultimul meci al etapei a patra a Ligii I. Golurile au fost marcate de Gustavo '50, Cîmpanu '57 şi Markovici '90+2.