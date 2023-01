Renasterea Universitatii Craiova

Stiinta antrenata de Nicolo Napoli a amintit miercuri seara, chiar daca numai pentru cateva minute, de marea echipa alb-albastra ce domina Romania si facea furori in Europa la inceputul anilor '80.

Chiar din debutul derbiului cu Dinamo s-a simtit fiorul marilor meciuri din perioada Craiova Maxima. Spectatorii au venit in numar foarte mare, umpland arena Ion Oblemenco cu ore bune inaintea fluierului de start.

Arbitrul Cristi Balaj a fost nevoit sa amane startul meciului cu cateva minute din cauza fumului dens provenit de la zecile de torte si fumigene aprinse de ultrasii olteni. Spectacolul a fost total!

Prima repriza... maxima

Prima parte a meciului a fost perfecta. Dupa norocul din minutul 2, cand dinamovistul N'Doye a ratat incredibil, oltenii au pus stapanire pe meci si au dominat autoritar liderul Ligii I. Golurile reusite de fratii Florin si Mihai Costea, noile bijuterii ale Craiovei, i-au incantat cu siguranta pe cei poate 30.000 de spectatori.

Partea secunda, in care elevii lui Napoli au preferat sa cedeze posesia pentru a se apara si a lovi pe contraatac nu a facut decat sa arate neputinta dinamovistilor pe Ion Oblemenco.

Craiova, povestea unei noi echipe

Aceasta noua echipa a Stiintei a inceput sa se inchege in momentul cel mai critic din istoria alb-albastrilor. La finalul sezonului 2004/2005, Universitatea se vedea retrograda in liga secunda. Dupa "erele" Netoiu" si "Dinel", opera de distrugere a clubului parea completa. Numai ca Universitatea a revenit, dupa un sezon de B, in prima divizie.

Un alt factor important in formarea noii echipe a fost decizia FIFA din toamna anului 2007, cand forul mondial le-a interzis oltenilor sa faca transferuri timp de un an. Aceasta decizie a fortat practic conducerea Universitatii sa-si regandeasca din temelii stategia de administrare, promovand jucatori din propria pepiniera.

In acest fel au explodat pe prima scena fotbalistica a tarii un Gaman sau un Gangioveanu. Ba chiar si fratii Costea, adusi "la pachet" de la Valcea la varste foarte fragede (20 si 17 ani).

"Implanturile" de genul Prepelita sau Wobay, cumulate cu experienta unui tehnician italian au facut ca Universitatea Craiova sa se lupte in 2009 pentru un loc de Cupa UEFA.

Povestea continua...

