Ronald Koeman l-a adus in Anglia, in 2014, dar acum a semnat cu Academica Clinceni

"Academica Clinceni a reusit sa ajunga la o intelegere cu Florin Gardos. Un jucator care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dar noi tot va spunem ca a castigat de doua campionatul Romaniei, de doua ori Cupa Romaniei , si o data Super Cupa Romaniei ", a anuntat clubul din Clinceni.Nascut pe data de 29 octombrie 1988 in Satu Mare, Gardos are 1,93 m. si este un fotbalist de picior drept.Florin Gardos si-a inceput cariera de fotbalist profesionist la Somesul Satu Mare si a facut pasul in Liga I in 2010, la Steaua Bucuresti. A imbracat tricoul ros-albastru in 121 de meciuri , timp in care a marcat patru goluri si a oferit doua pase decisive.In cei patru ani petrecuti la gruparea din Ghencea , Gardos a obtinut doua titluri de campion al tarii, o Cupa si o SuperCupa a Romaniei. Are 17 prezenta in UEFA Europa League si 11 in UEFA Champions League. In vara anului 2014 a fost transferat la titrata echipa din Premier League, FC Southampton, contra unei sume record de 6 milioane de euro, acesta fiind unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria campionatului romanesc. A evoluat in 18 meciuri pentru Southampton si in 17 jocuri pentru gruparea Under-23 a clubului.In ceea ce priveste convocarile sale sub tricolor, Gardos a evoluat pentru selectionatele Under-19 si Under-21 (10 prezente si un gol marcat), dar si pentru nationala mare a Romaniei. A debutat pe data de 8 februarie 2011, intr-un amical cu Ucraina si a imbracat tricoul galben al nationalei de 14 ori.