Universitatea Craiova, prima victorie in campionat cu Ouzounidis pe banca tehnica. Oltenii se apropie de primul loc

Unicul gol al meciului a fost marcat de Cicaldau, in minutul 33. Universitatea Craiova : Pigliacelli - Vatajelu, Papp, M. Constantin, Bancu - Nistor (Screciu '78), Mateiu, Cicaldau - Cimpanu (Capatana '68), Ivan, Baiaram (Camara '78). Antrenor: Marinos OuzounidisFC Hermannstadt: Cristiano - Matel, Matricardi, Scarlatache, Oprut - Addae, Pires - C. Popescu (Belu '8/Elbers'81), Aosman (Karanovic '81), Mayoral - Bagaric (Sintean'60). Antrenor. Liviu CiobotariuCartonase galbene: Scarlatache '35, Pires '54, Matricardi '64Arbitri: Horatiu Fesnic - Vladimir Urzica, Valentin Avram - Iulian DimaObservator: Nicolae Grigorescu Universitatea Craiova are 47 de puncte si este la un punct in spatele liderului FCSB , care are si un meci mai putin.CITESTE SI: