Universitatea Craiova, victorie fara emotii cu UTA. Oltenii, in continuare in lupta pentru titlu

Au marcat: Nistor '69, Tudorie '90+3.1-0, min. 69: Nistor a creat o faza frumoasa de atac, l-a pus pe Bairam in situatie 1-1 cu portarul Iacob, care a respins in fata balonul sutat de jucatorul oltean. Mingea a ajuns la Nistor, care a marcat din careu, din pozitie centrala;2-0, min. 90+3: Erico a comis hent in careu la o centrare dintr-o lovitura libera. Tudorie a transformat penaltiul dictat de arbitru.Au evoluat urmatoarele echipe:CS U Craiova. Pigliacelli - Vatajelu, Papp, M. Constantin, N. Bancu - Mateiu, Nistor (Capatina '90+1) - Cimpanu (Camara '59), Cicaldau (Fedele '84), Baiaram (Vladoiu '84) - A. Ivan (Tudorie '46). Antrenor Marino Ouzounidis;UTA: Fl. Iacob - Tomozei (Peteleu '75), Erico Da Silva, Benga, Sliakov - Buhacianu (A. Voinea '76), Al. Albu, Vorobjovas, Miculescu (D. Rusu '86) - Roger - Ad. Petre (Antal '64). Antrenor Laszlo Balint.Cartonase galbene: Bancu '58 / Antal '79, Erico '88, Sliakov '90.Arbitri: Iulian Calin - Ciprian Dansa si George Neacsu - Sorin Costreie;Observator de arbitri : Aron Huzu.CS Universitatea se mentine pe locul 3 in clasament, cu 56 de puncte, dupa echipele FCSB si CFR Cluj , care au acumulat cate 60 de puncte si care vor juca una impotriva alteia, vineri, in aceasta etapa , la Bucuresti.UTA ramane pe locul 10, cu 33 de puncte.CITESTE SI: