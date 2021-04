LIVE Meciul meciurilor in Liga 2: U Craiova 1948 - Rapid Bucuresti 1 - 0. Pauza

- a inceput meciul- Oltenii deschid scorul. Compagno marcheaza cu latul dupa o centrare venita de pe partea stanga- Ocazie mare pentru Craiova. Baeten trimite direct in baraMintul 45+1 - Pauza. Universitatea Craiova 1948 si Rapid Bucuresti joaca derby-ul play-off-ului Ligii 2.Cele doua echipe conduc clasamentul, la egalitate de puncte.Prime doua echipa din Liga 2 promoveaza direct in prima liga, iar locurile 3 si 4 joaca baraj de promovare / retrogradare cu locurile 13 si 14 din Liga 1 U Craiova 1948: M. Enache - Git, Paramatti, D. Ispas, Huyghebaert, Baeten, Dr. Albu (cpt.), R. Negru, Rob. Raducanu, Cl. Balan, CompagnoRezerve: Mogosanu - Val. Munteanu, Anghelina, Andr. Ciolacu, C. Cristea, Gugu, Vl. Pop, Luboya, BlidarAntrenor: Eugen TricaRapid: H. Moldovan - I. Voicu (cpt.), Dandea, Nastos, Goge, Bg. Barbu, R. Lazar, Sefer, Panoiu, Hlistei, Al. IonitaRezerve: Draghia - Florica, Cr. Ignat, R. Ilie, R. Costin, S. Iosif, Oct. Ursu, Draghiceanu, ErnestAntrenor: Mihai IosifMeciul poate fi urmarit la tv pe canalele Digisport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.In alte meciuri din play off, Mioveni a invins cu 4-0 pe Poli Timisoara , iar Dunarea Calarasi a invins cu 4-1 la Miercurea Ciuc.