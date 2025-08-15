Mirel Rădoi, după calificarea dramatică: ”Nu credeau că mai putem primi 4 goluri”

Mirel Rădoi

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu 4-3 cu Spartak Trnava, care i-a adus totuși calificarea în play-off-ul Conference League, că la pauza întâlnirii jucătorii săi nu mai credeau că pot primi 4 goluri.

”A fost o partidă cu emoții, o partidă grea, așa cum anticipam. La pauză probabil că jucătorii nu credeau că mai putem primi 4 goluri și că adversarii ne pot pune în dificultate. Dar sunt conștienți și ei acum că atunci când vorbim de un adversar, nu vorbim doar ca să îi motivăm, ci pentru că le cunoaștem calitățile celorlalți. E clar că în seara asta noi nu am crezut că putem primi 4 goluri într-o repriză. Lucru care s-a întâmplat. Atunci când te relaxezi este greu. Iar primul nostru gol nu a făcut altceva decât să le ușureze munca celor de la Trnava în repriza a doua. Pentru că atunci când am înscris noi am crezut că meciul s-a terminat. Iar fotbalul dacă nu-l respecți te pedepsește”, a afirmat el.

'Din păcate nu am reușit să îi motivez așa cum trebuia pe jucători și a trebuit să trecem prin mari emoții. Dar mă bucur până la urmă. Din punctul meu de vedere sunt două manșe, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici. Nu știu cine credea că e un galop de sănătate pentru că eu am tot vorbit. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui. Dar eu am avertizat, pentru că adversarul a fost trecut prin câteva zeci de ore de analiză. Pe teren propriu Spartak Trnava e cu totul altă echipă', a adăugat antrenorul.

Mirel Rădoi susține că echipa sa are o problemă pe care trebuie să o rezolve.

”Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă. Se pare că soluțiile pe care le-am ales nu au fost cele mai bune. Deja nu mai putem să spunem că e o întâmplare. Eu însă îi felicit pe băieți pentru atitudine, determinare și pentru calificare”, a precizat tehnicianul.

Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul competiției de fotbal Conference League, după ce a fost învinsă de echipa slovacă Spartak Trnava cu scorul de 4-3 (1-1, 4-1), după prelungiri, joi seara, pe Stadionul ''Antona Malatinskeho'' din Trnava, în manșa secundă a turului al treilea preliminar.

Universitatea, care s-a impus în Bănie cu 3-0, a marcat de trei ori și la Trnava, prin Ștefan Baiaram (32), Tudor Băluță (101) și Steven Nsimba (117), gazdele înscriind prin Milos Kratochvil (36), Patrick Nwadike (63), Philip Azango (68) și Timotej Kudlicka (80).

În play-off, Universitatea va întâlni echipa turcă Istanbul Bașakșehir, primul meci fiind programat în deplasare, pe 21 august, iar manșa secundă în Bănie, pe 28 august.

