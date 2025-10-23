U Craiova - Noah, în Conference League. Oltenii caută primele puncte. Echipa de start LIVETEXT, de la 22.00

U Craiova joacă în Conference League FOTO Facebook U Craiova

Universitatea Craiova joacă joi, de la ora 22:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în a doua etapă a Conference League, împotriva armenilor de la Noah. Meciul va fi difuzat tot pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oltenii, aflați la debutul în grupele unei competiții europene, vin după înfrângerea cu 0-2 din Polonia, în fața celor de la Rakow.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Echipa de start a Craiovei: Isenko - Stefanovic, Rus, Romanchuk - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi

