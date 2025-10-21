Ce-au aflat oltenii de la UEFA înaintea primului meci al Craiovei pe teren propriu în Conference League

Meciul Universitatea Craiova - FC Noah (Armenia), care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa principală din Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Israel, cu Gal Leibovitz la centru, a anunțat UEFA.

Gal Leibovitz va fi ajutat la cele două linii de Dor Medina şi Yossi Babayoff, în timp ce rezervă va fi Dekel Zino.

În Camera VAR se vor afla Eitan Shmuelevitz şi Shalom Ben Avraham.

Partida de pe stadionul Ion Oblemenco se va disputa de la ora 19.45.

În prima etapă din Conference League, Craiova a pierdut în deplasare cu Rakow (Polonia), scor 0-2.

