Pas greșit pentru U Craiova la Botoșani, după calificarea spectaculoasă în Conference League

Autor: Teodor Serban
Duminica, 31 August 2025, ora 20:37
162 citiri
Pas greșit pentru U Craiova la Botoșani, după calificarea spectaculoasă în Conference League
Craiova a remizat cu Botoșani FOTO Facebook Superliga

Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă.

Prima repriză a meciului care opune cele mai bune ofensive din Superligă s-a terminat fără gol marcat. Partida de la Botoşani a avut un ritm bun, însă marile ocazii s-au lăsat aşteptate. Nsimba a plecat în sprint şi a avut un şut bun, respins în corner, în minutul 21, iar Anestis a apărat incredibil la Creţu, în minutul 27.

Scorul a fost deschis de olteni, în minutul 63, când Nsimba a asigurat assistul, iar Cicâldău şi-a continuat seria bună înscriind în poarta lui Anestis. Minutul 72 a adus egalarea, după ce Dumiter a insistat la o minge, în careu, a trimis-o spre poartă, dar golul a fost al lui Ongenda, ultimul care a atins mingea înainte să intre în plasă. Până la final nu s-a mai înscris, deşi craiovenii au forţat victoria, iar FC Botoşani – Universitatea Craiova s-a încheiat 1-1.

Universitatea Craiova rămâne lider, cu 20 de puncte, la două puncte de echipa de pe locul secund, Rapid. FC Botoşani e a cincea, cu 13 puncte.

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, G. Miron, Charles Petro, Ţigănaşu – Papa M. Bordeianu 46), Aldair Ferreira (Pape Diaw 76) – G. Cîmpanu (Mitrov 59), Ongenda (Pavlovic 84), Mailat (Bodişteanu 59) – Dumiter. ANTRENOR: Leo Grozavu

UNIVERSITATEA CRAIOVA: S. Lung jr – Mogoş (Badelj 46), Screciu, Romanchuk – M. Rădulescu (D. Barbu 60), Al. Creţu (Bancu 60), Mekvabishvili, Cicâldău (Baiaram 81), Fl. Ştefan – Houri (T. Băluţă 81), Nsimba. ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Aldair Ferreira 2, Papa 8, G. Cîmpanu 52, Charles Petro 75 / Nsimba 36

Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru - Sebastian Eugen Gheorghe, Romică Bîrdeş

Arbitri VAR: Rareş George Vidican - Cosmin Bojan

Mirel Rădoi surprinde după succesul în Europa: "Am făcut o mare greșeală"
Mirel Rădoi surprinde după succesul în Europa: "Am făcut o mare greșeală"
Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi, după calificarea în faza principală a Conference League, că a făcut o mare greșeală, și anume și-a subestimat...
Programul Universității Craiova, din Conference League. Când vine Mainz pe Ion Oblemenco. Dueluri cu Răzvan Marin și Bogdan Racovițan
Programul Universității Craiova, din Conference League. Când vine Mainz pe Ion Oblemenco. Dueluri cu Răzvan Marin și Bogdan Racovițan
Formaţia Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două...
#Universitatea Craiova, #Superliga, #fc botosani, #calificare, #Conference League , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce surpriza! Antrenorul "disparut" de sase ani din fotbalul romanesc, aproape sa semneze
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pas greșit pentru U Craiova la Botoșani, după calificarea spectaculoasă în Conference League
  2. Ce a lăsat în urmă José Mourinho la Fenerbahçe: și-a strâns rivalul de nas, acuzații de rasism și zero trofee
  3. Cursă nebună în Formula 1, acasă la Max Verstappen. Dezastru pentru Ferrari și un alt abandon de marcă
  4. S-a încheiat FC Argeș - Metaloglobus, în Superliga. Toate golurile, în primele 15 minute
  5. David Popovici, apariție de senzație pe litoralul românesc: ”Am obosit destul de tare”
  6. Schimbare după 8 ani. Decizia radicală a fostului lider mondial din ATP
  7. Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: ”Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc”
  8. Letona Ostapenko și-a cerut scuze pentru ce-a spus la US Open: ”Engleza nu este limba mea maternă...”
  9. Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev
  10. Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Românca a rămas fără trofeu: ”Să mi-l dați înapoi!”