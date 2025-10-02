Rakow - U Craiova, în Conference League. Oltenii vor să dea lovitura în Polonia. Echipa de start LIVETEXT, de la 22.00

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația poloneză Rakow Czestochowa, joi, de la ora 22:00, pe Zaglebiowski Park Sportowy din Sosnowiec, într-o partidă contând pentru prima etapă a Conference League.

Meciul dintre Rakow Czestochowa și Universitatea Craiova va fi transmis pe DigiSport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că pentru formația sa "curaj" este cuvântul de bază în meciul din deplasare cu Rakow Czestochowa, din prima etapă a Conference League.

DESFĂȘURAREA LIVE

Universitatea Craiova, echipa de start: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Mora, Crețu, Băluță, Cicâldău, Bancu (cpt.) - Al Hamlawi, Baiaram

