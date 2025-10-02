Rakow - U Craiova, în Conference League. Oltenii vor să dea lovitura în Polonia. Echipa de start LIVETEXT, de la 22.00

Rakow - U Craiova, în Conference League. Oltenii vor să dea lovitura în Polonia. Echipa de start LIVETEXT, de la 22.00
U Craiova joacă în Conference League FOTO Facebook U Craiova

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația poloneză Rakow Czestochowa, joi, de la ora 22:00, pe Zaglebiowski Park Sportowy din Sosnowiec, într-o partidă contând pentru prima etapă a Conference League.

Meciul dintre Rakow Czestochowa și Universitatea Craiova va fi transmis pe DigiSport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că pentru formația sa "curaj" este cuvântul de bază în meciul din deplasare cu Rakow Czestochowa, din prima etapă a Conference League.

DESFĂȘURAREA LIVE

Universitatea Craiova, echipa de start: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Mora, Crețu, Băluță, Cicâldău, Bancu (cpt.) - Al Hamlawi, Baiaram

