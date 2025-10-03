Reacție dură după eșecul Craiovei din Polonia: ”M-am supărat puțin. Mă enervez rar...”

Daniel Pancu FOTO FRF.ro

Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa poloneză Raków Częstochowa cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Zaglebiowski Park Sportowy din Sosnowiec, în prima etapă a competiției de fotbal Conference League.

Universitatea a pierdut fără drept de apel, prin golurile marcate de Tomasz Pienko (47) și Oskar Repka (80), după un meci în care nu a tras niciun șut pe poartă (10-0 pentru Raków).

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut o primă repriză decentă, dar debutul părții secunde a fost catastrofal, cu gol primit și eliminare.

O reacție dură i-a aparținut lui Daniel Pancu, fost selecționer al naționalei de tineret, care a remarcat lipsa jucătorilor tineri.

”Uite, Craiova nu a folosit niciun under. Mi se pare ciudat. M-am supărat puțin. Mă enervez rar. Dar de ce mai țineți 5-6 jucători U21 acolo? Să le transmiteți că pot juca doar în campionat?! E 0-2, nu știu de ce nu intră niciunul, să-i vadă în cupele europene. Vedem ce se întâmplă în lume. Obligatoriu în campionat joacă, în cupele europene nu joacă deloc. Dacă ar fi după ei, nu i-ar pune nici pe bancă. De ce mai vorbim despre copii și juniori în România? La 21 de ani sunt nepregătiți? Avem o mare problemă dacă jucătorii născuți în 2004 nu pot juca 4-5 minute în cupele europene”, a spus Daniel Pancu.

