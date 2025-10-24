Reacția ironică a lui Baiaram, scos din lot de Mirel Rădoi. Vedeta Craiovei a spus doar două cuvinte

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după meciul cu Noah, scor 1-1, că Ştefan Baiaram a fost scos în ultima clipă din lotul pentru această partidă din cauza reacţiei pe care a avut-o când a aflat că nu era titular.

Înainte de startul partidei de joi, Rădoi l-a scos pe Ştefan Baiaram din lot, iar fotbalistul a ajuns în tribună.

”Lucrurile sunt simple, când am anunţat echipa în vestiar, n-a acceptat decizia de a nu fi titular. Când a ieşit la inspecţia terenului, a dat cu uşa, a fost foarte nervos, atunci am spus să nu intre deloc decât să ia roşu, să-l pierdem pentru alte partide. E treaba lui, nu problema mea.

În momentul în care a avut reacţia asta, nu pot să mă duc să-i dau explicaţii lui Baiaram sau oricărui alt jucător. El trebuie să accepte decizia antrenorului. Am anunţat echipa, el a avut reacţia şi i-am spus că nu o să mai facă parte din lot la această partidă”, a explicat Rădoi, potrivit Digi Sport.

Întrebat de un reporter dacă este bine, Ștefan Baiaram a replicat „cum vezi”, în timp ce zâmbea, conform Gsp.ro.

