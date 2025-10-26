Scandal monstru în tabăra Craiovei. Fanii n-au mai rezistat: ”Niciun titlu nici anul ăsta!”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 16:47
168 citiri
Scandal monstru în tabăra Craiovei. Fanii n-au mai rezistat: ”Niciun titlu nici anul ăsta!”
Jucătorii Universității Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formația Universitatea Craiova, în etapa a 14-a din Superligă.

Bucureştenii au avut prima şansă de gol a partidei, în minutul 4, odată cu şutul lui Ely Fernandes. Baiaram a cerut penalti în minutul 20, apoi a şutat slab dintr-o poziţie foarte bună, în minutul 32. Tot Baiaram a încercat o scăriţă prin care să-l învingă pe Gavrilaş, în minutul 60, pentru ca în minutul 62, Gavrilaş să respingă incredibil la şutul lui Nsimba, mingea a revenit la atacantul francez care a trimis în bară.

În minutul 80 Baiaram a şutat pe lângă poartă, dintr-o poziţie excelentă, ratând o ocazie uriaşă. Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0 şi oltenii sunt pe locul al treilea în clasament, cu 28 de puncte. Metaloglobus are 7 puncte şi e ultima.

După meci a izbucnit un scandal monstru între jucătorii Craiovei și fanii veniți din Oltenia.

”Nu jucați fotbal! Niciun titlu nici anul ăsta!”, au strigat suporterii, care au fost cu greu calmați, țintele criticilor fiind vedetele Bancu și Baiaram, dar și antrenorul Mirel Rădoi.

Metaloglobus face senzație în Liga 1! După umilința administrată FCSB-ului, au avut "grijă" și de Craiova lui Rădoi
Metaloglobus face senzație în Liga 1! După umilința administrată FCSB-ului, au avut "grijă" și de Craiova lui Rădoi
Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a din Superligă. Bucureştenii au avut prima...
Clasamentul coeficienților: pe ce loc a ajuns România, după rezultatele sub așteptări ale FCSB-ului și Craiovei din Cupele Europene
Clasamentul coeficienților: pe ce loc a ajuns România, după rezultatele sub așteptări ale FCSB-ului și Craiovei din Cupele Europene
România a avut rezultate slabe în cupele europene, în ultima săptămână: FCSB a pierdut cu Bologna, iar Universitatea Craiova a remizat cu Noah, din Armenia. Aceste rezultate fac ca...
#Universitatea Craiova, #scandal, #metaloglobus, #fani , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Baiaram nu s-a mai abtinut: a vrut sa-i dea inapoi ceasul de 18.000 de euro lui Radoi! Reactia categorica a antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scandal monstru în tabăra Craiovei. Fanii n-au mai rezistat: ”Niciun titlu nici anul ăsta!”
  2. Metaloglobus face senzație în Liga 1! După umilința administrată FCSB-ului, au avut "grijă" și de Craiova lui Rădoi
  3. Echipa lui Șucu, ultima în Serie A după un nou meci dramatic! De 50 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
  4. Mihai Stoica face un anunț dur: „Ne dezafiliază UEFA”
  5. Familia lui Felix Baumgartner, decizie de un milion de euro, la 3 luni de la tragedie
  6. Adelina, mesaj emoționant pentru Cristi Chivu, care împlinește azi 45 de ani: "Asta spune totul"
  7. Cupa Europeană a Cluburilor vine în România, cu 7 victorii din 7 posibile
  8. Messi la Barcelona sau Cristiano Ronaldo la Real Madrid? Ce jucător a avut un impact mai mare
  9. Soția fostului fotbalist de la FCSB recunoaște: ”Vin bărbați și se mai uită așa la mine...” Ce i s-a întâmplat la o farmacie FOTO
  10. Al 10-lea trofeu al carierei pentru învingătoarea de la WTA Tokyo. Finală fără istoric