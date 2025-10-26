Scandal monstru în tabăra Craiovei. Fanii n-au mai rezistat: ”Niciun titlu nici anul ăsta!”

Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formația Universitatea Craiova, în etapa a 14-a din Superligă.

Bucureştenii au avut prima şansă de gol a partidei, în minutul 4, odată cu şutul lui Ely Fernandes. Baiaram a cerut penalti în minutul 20, apoi a şutat slab dintr-o poziţie foarte bună, în minutul 32. Tot Baiaram a încercat o scăriţă prin care să-l învingă pe Gavrilaş, în minutul 60, pentru ca în minutul 62, Gavrilaş să respingă incredibil la şutul lui Nsimba, mingea a revenit la atacantul francez care a trimis în bară.

În minutul 80 Baiaram a şutat pe lângă poartă, dintr-o poziţie excelentă, ratând o ocazie uriaşă. Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0 şi oltenii sunt pe locul al treilea în clasament, cu 28 de puncte. Metaloglobus are 7 puncte şi e ultima.

După meci a izbucnit un scandal monstru între jucătorii Craiovei și fanii veniți din Oltenia.

”Nu jucați fotbal! Niciun titlu nici anul ăsta!”, au strigat suporterii, care au fost cu greu calmați, țintele criticilor fiind vedetele Bancu și Baiaram, dar și antrenorul Mirel Rădoi.

