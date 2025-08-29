U Craiova a scris istorie și își așteaptă adversarele din Conference League. Cum arată urnele

Autor: Teodor Serban
Vineri, 29 August 2025, ora 07:50
750 citiri
U Craiova a scris istorie și își așteaptă adversarele din Conference League. Cum arată urnele
U Craiova s-a calificat în Conference League FOTO Facebook U Craiova

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în faza principală a competiției de fotbal Conference League, după ce a învins echipa turcă Istanbul Bașakșehir cu scorul de 3-1 (2-1), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în manșa secundă a play-off-ului.

Universitatea, care a câștigat și la Istanbul, cu 2-1, s-a impus prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (9), Ștefan Baiaram (27), Steven Nsimba (81), după ce oaspeți deschiseseră scorul prin Davie Selke (7).

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a scris istorie, aducând Bănia fotbalistică pentru prima oară într-o competiție europeană, după ce Universitatea a eșuat de mai multe ori în preliminarii, fiind eliminată de multe ori rușinos, de echipe precum Laci, Lokomotiv Tbilisi sau NK Maribor.

Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a competiției va avea loc vineri, la Monaco, la ora 14:00.

U Craiova e în ultima urnă și va primi câte un adversar din fiecare urnă.

Urna 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia

Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka

Urna 4: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita

Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija

Urna 6: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne

