Spartak Trnava - U Craiova, în Conference League, pentru un loc în play-off. Oltenii au câștigat categoric în tur LIVETEXT, de la 21.30

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni, joi, de la ora 21.30 pe Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava, formația slovacă Spartak Trnava, în manșa secundă a turului al treilea preliminar al Conference League.

În tur, Universitatea Craiova a învins cu scorul de 3-0 (0-0), pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Universitatea Craiova, echipa de start: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Baiaram

”A fost o primă repriză câștigată de noi. Nu înseamnă că prin prisma rezultatului suntem deja calificați și mergem mai departe. Am face o mare greșeală în acel moment să considerăm că suntem deja calificați. Am revăzut partida noastră, am văzut partida jucată în campionat în ultima etapă, am revăzut returul de acasă. Va fi o atmosferă incendiară.

Cu ce ne poate surprinde? Că sunt mult mai agresivi. Ne așteptăm la momente mult mai grele decât în tur, dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți. Nu prea mă tem la fotbal, dar gândul te duce după ceea ce s-a întâmplat în prima etapă. Chiar dacă vorbim despre un meci internațional, care e diferit ca intensitate, trebuie să avem echilibru și dacă mâine seară vom aborda partida de la început cu gândul că avem un avantaj de trei goluri, vom face un meci mai ușor pentru cei de la Trnava. Trebuie să luăm în considerare că meciul acesta pleacă de la 0-0”, a declarat antrenorul Mirel Rădoi într-o conferință de presă.

Ads