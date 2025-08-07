Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește joi, de la ora 21:30, pe stadionul "Ion Oblemenco", formația slovacă Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

Partida va fi transmisă pe DigiSport și PrimaSport.

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, înaintea meciului din prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League, că echipa slovacă Spartak Trnava este un adversar mult mai puternic decât FK Sarajevo, pe care a eliminat-o în precedenta rundă a competiției europene.

DESFĂȘURAREA LIVE

*A început meciul, 0-0.

*Universitatea Craiova, echipa de start: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

