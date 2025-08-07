U Craiova - Spartak Trnava, în Conference League. Oltenii mai vor o calificare. Prima repriză LIVETEXT

Autor: Teodor Serban
Joi, 07 August 2025, ora 21:17
U Craiova - Spartak Trnava, în Conference League. Oltenii mai vor o calificare. Prima repriză LIVETEXT
U Craiova joacă în Conference League FOTO Facebook U Craiova

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește joi, de la ora 21:30, pe stadionul "Ion Oblemenco", formația slovacă Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

Partida va fi transmisă pe DigiSport și PrimaSport.

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, înaintea meciului din prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League, că echipa slovacă Spartak Trnava este un adversar mult mai puternic decât FK Sarajevo, pe care a eliminat-o în precedenta rundă a competiției europene.

DESFĂȘURAREA LIVE

*A început meciul, 0-0.

*Universitatea Craiova, echipa de start: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

