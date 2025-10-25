După scandalul de la Craiova, Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou!

Relația dintre Ștefan Baiaram (23 de ani) și antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) a ajuns într-un punct delicat, după ce jucătorul a fost exclus din lot înaintea meciului cu Noah.

Patronul Mihai Rotaru a intervenit și a clarificat întreaga poveste, dezvăluind un gest neașteptat al fotbalistului: Baiaram ar fi vrut să-i înapoieze antrenorului un Rolex în valoare de 18.000 de euro, primit cadou.

Mihai Rotaru: „Baiaram a vrut să-i dea ceasul înapoi, dar Mirel a refuzat”

Invitat la Digi Sport, patronul Craiovei a confirmat tensiunile din vestiar și a explicat exact ce s-a întâmplat între cei doi:

„Știu că Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze ceasul primit cadou acum o săptămână, dar Mirel a refuzat. Eu nu am fost de acord, încă de la început, cu acest cadou”, a spus Mihai Rotaru, conform digisport.ro.

Rădoi i-a oferit lui Baiaram ceasul scump ca un semn de apreciere și încredere.Sorin Cârțu a povestit pentru Fanatik: „Rădoi îl iubește pe Baiaram. L-a plăcut fantastic! I-a dat un Rolex de 18.000 de euro, că ține la el. Așa am auzit și eu. Ca să vezi cât de mult ține la el.”

Totuși, relația s-a răcit brusc după incidentul din vestiarul Craiovei, înaintea confruntării cu Noah.

„Astăzi am aflat exact firul evenimentelor. Baiaram când a aflat că nu este în primul 11 a lovit cu pumnul ușa de la vestiar. În acel moment a ieșit Mirel din vestiarul lui, că sunt vestiare separate, și i-a cerut team managerului să-l scoată din lot, pentru a avea liniște. Astăzi lucrurile au fost normale. Am văzut și declarațiile lui Mirel de după meci. Nu există un caz Mirel Rădoi – Baiaram. Bineînțeles că se poate trece peste. Sunt antrenori care iau decizii și jucători care le acceptă într-un mod sau altul. Nu există jucători care să fie fericiți că nu sunt în primul 11.

Baiaram este un jucător tânăr, să nu uităm. Bine, nu este Lamine Yamal. Poporul român nu are o structură genetică, la fel cum au nordicii, sârbii. Baiaram la vârsta lui a trecut de 200 de meciuri în Liga 1, ceea ce înseamnă mult. Nu este cea mai plăcută întâmplare. Dacă nu era această situație, nu vorbeam la televizor. Nu este ceva cu care să te întâlnești în fiecare zi. Din punctul meu de vedere, este gestionabilă. Și aseară, după meci, i-am dat mesaj lui Mirel și i-am zis că, indiferent de situație, are tot suportul clubului”, a mai spus Mihai Rotaru la Digi Sport.

